Peter Bosz is zeer tevreden over het spel en de winst van Bayer Leverkusen in het duel met VfB Stuttgart. De Nederlandse coach zag zaterdag wel dat zijn ploeg soms het zelfvertrouwen ontbeerde in de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd.

"Dit is voor ons een heel goed resultaat", concludeerde Bosz na afloop van de wedstrijd. "Na drie weken zonder overwinning was het vandaag heel belangrijk om de drie punten te pakken."

In de afgelopen weken verloor Leverkusen achtereenvolgens van Werder Bremen (1-3), TSG Hoffenheim 1899 (4-1) en RB Leipzig (2-4). Hierdoor zakte 'Die Werkself' naar de tiende plaats op de ranglijst en kwam de positie van Bosz langzaamaan onder druk te staan.

Tegen Stuttgart had Leverkusen het lastig, maar won de ploeg wel dankzij een benutte penalty van Kai Havertz halverwege de tweede helft. Bosz was overwegend positief over zijn ploeg.

"Het is niet eenvoudig om hier te winnen", zei de oud-coach van onder meer Ajax en Vitesse. "In het begin stond Stuttgart goed georganiseerd, verdedigde het sterk en speelde het agressief, maar ik denk dat we het goed gedaan hebben."

"We controleerden de wedstrijd en creëerden een aantal doelkansen, maar ik zag ook dat we in de slotfase te weinig zelfvertrouwen hadden. Ik hoop dat deze drie punten wat dat betreft een stap in de goede richting zijn."

Bayer Leverkusen viert de benutte strafschop van Kai Havertz. (Foto: Pro Shots)

Bosz lovend over matchwinner Havertz

Bosz was vooral complimenteus over de negentienjarige Havertz, die al zijn twintigste doelpunt in de Bundesliga maakte. De middenvelder speelde tegen Stuttgart bovendien zijn honderdste wedstrijd voor Leverkusen.

"We weten allemaal dat Kai een zeer getalenteerde speler is, ook al heeft hij nog veel te leren. Maar als je zo jong bent, zo goed speelt en dan ook nog zo rustig een strafschop binnenschiet, is dat toch erg bijzonder."

Door de overwinning op Stuttgart staat Leverkusen met nog vijf speelrondes voor de boeg zevende. De achterstand op nummer zes Werder Bremen bedraagt slechts één punt.

