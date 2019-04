AZ heeft zaterdag verzuimd om de druk op Feyenoord in de strijd om de derde plek in de Eredivisie op te voeren. De Alkmaarders gingen op eigen veld verrassend met 2-3 onderuit tegen ADO Den Haag.

Erik Falkenburg maakte de eerste twee doelpunten voor ADO. Hij opende de score na iets meer dan een half uur spelen en verdubbelde de marge kort na rust.

In de slotfase kwam AZ langszij door twee goals van Albert Gudmundsson, maar in blessuretijd bezorgde Sheraldo Becker de bezoekers alsnog de winst.

Door de nederlaag blijft AZ met 52 punten uit 30 wedstrijden vierde. De ploeg van coach John van den Brom heeft één punt minder dan nummer drie Feyenoord. De Rotterdammers komen later op zaterdag nog thuis in actie tegen Heracles Almelo.

ADO klimt door de overwinning naar de twaalfde plek en is daarmee zo goed als zeker van lijfsbehoud. De voorsprong op nummer zestien De Graafschap, die zondag nog op bezoek gaat bij PSV, bedraagt tien punten.

ADO Den Haag viert een van de doelpunten van Erik Falkenburg. (Foto: Pro Shots)

ADO geeft AZ les in effectiviteit

AZ begon sterk aan de wedstrijd en creëerde in het eerste kwartier diverse kansen. Zo was Guus Til dicht bij de openingstreffer, maar hij schoot tegen doelman Robert Zwinkels aan. Even later kreeg Mats Seuntjens een grote kans op de 1-0, maar zijn inzet ging net naast.

Aan de andere kant was het in de 32e minuut wel raak bij het eerste gevaar van ADO. Falkenburg kopte raak uit een corner van Abdenasser El Khayati. Kort daarna was hij dicht bij zijn tweede doelpunt, maar ditmaal bracht Marco Bizot redding.

Direct na rust was Falkenburg wel voor de tweede maal trefzeker. Ditmaal kopte de aanvaller een voorzet van El Khayati binnen. AZ ging vervolgens op zoek naar de aansluitingstreffer en vond na een uur spelen het net, maar dat doelpunt van de net ingevallen Björn Johnsen werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

De thuisploeg bleef daarna jagen op de 1-2 en dat leverde in de slotfase twee doelpunten op van invaller Gudmundsson. Eerst schoot de IJslander raak vanaf de rand van het zestienmetergebied en even later rondde hij een voorzet van Adam Maher van dichtbij af.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar diep in blessuretijd pakte ADO alsnog de drie punten. Becker slalomde zich door de verdediging van AZ en passeerde Bizot met een laag schot.

