AZ is zaterdag op de valreep tegen een verrassende 2-3-thuisnederlaag aangelopen tegen ADO Den Haag. De Limburgse derby tussen Fortuna Sittard en VVV-Venlo eindigde onbeslist: 1-1.

Erik Falkenburg maakte de eerste twee doelpunten voor ADO. Hij opende de score na iets meer dan een half uur spelen en verdubbelde de marge kort na rust.

In de slotfase kwam AZ langszij door twee goals van Albert Gudmundsson, maar in blessuretijd bezorgde Sheraldo Becker de bezoekers alsnog de winst.

Door de nederlaag blijft AZ met 52 punten uit 30 wedstrijden vierde. De ploeg van coach John van den Brom heeft vier punten minder dan nummer drie Feyenoord, die in De Kuip met 2-1 won van Heracles Almelo.

ADO klimt door de overwinning naar de twaalfde plek en is daarmee zo goed als zeker van lijfsbehoud. De voorsprong op nummer zestien De Graafschap, die zondag nog op bezoek gaat bij PSV, bedraagt tien punten.

ADO geeft AZ les in effectiviteit

AZ begon sterk aan de wedstrijd en creëerde in het eerste kwartier diverse kansen, maar aan de andere kant was het in de 32e minuut raak bij het eerste gevaar van ADO. Falkenburg kopte raak uit een corner van Abdenasser El Khayati.

Direct na rust was Falkenburg voor de tweede maal trefzeker. Ditmaal kopte de aanvaller een voorzet van El Khayati binnen. AZ ging vervolgens op zoek naar de aansluitingstreffer en vond na een uur spelen het net, maar dat doelpunt van de net ingevallen Björn Johnsen werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

De thuisploeg bleef ook daarna jagen op de 1-2 en dat leverde in de slotfase twee doelpunten op van invaller Gudmundsson. Eerst schoot de IJslander raak vanaf de rand van het zestienmetergebied en even later rondde hij een voorzet van Adam Maher van dichtbij af.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar diep in blessuretijd pakte ADO alsnog de drie punten. Becker slalomde zich door de verdediging van AZ en passeerde Bizot met een laag schot.

Limburgse derby levert geen winnaar op

In Sittard bracht Andrija Novakovich Fortuna al vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen VVV. De Venlonaren kwamen in de slotfase langszij door een treffer van Jay-Roy Grot.

Door het gelijkspel blijven VVV en Fortuna respectievelijk dertiende en veertiende. Het verschil tussen de twee ploegen op de ranglijst is drie punten. De voorsprong van Fortuna op De Graafschap, dat net onder de degradatiestreep staat, bedraagt vijf punten.

Fortuna ging uitstekend van start en kreeg al vroeg in de wedstrijd een paar goede kansen. Het offensief resulteerde in de elfde minuut in de openingstreffer van Novakovich, die de rebound benutte van een door Lars Unnerstall gekeerd schot va Andrija Balic.

Doelpunt Lamprou afgekeurd wegens buitenspel

In het vervolg van de eerste helft drong VVV wat meer aan, maar de bezoekers werden nauwelijks gevaarlijk. Na rust was Peniel Mlapa wel een paar keer dicht bij de gelijkmaker.

Elf minuten voor tijd kwam Lazaros Lamprou met een prachtig afstandsschot tot scoren voor Fortuna. Dat doelpunt werd na tussenkomst van de VAR echter afgekeurd wegens buitenspel.

Twee minuten later vond invaller Grot het doel voor VVV. De aanvaller haalde vanaf de rand van het zestienmetergebied uit en zag zijn schot onderweg van richting veranderd worden door Ruben Ramírez.

