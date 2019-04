Ajax heeft zaterdagavond dankzij een ruime zege op Excelsior minimaal voor een dag afstand genomen van nummer twee PSV. De koploper van de Eredivisie won in de Johan Cruijff ArenA met 6-2.

Klaas-Jan Huntelaar scoorde voor rust twee keer, ook Dusan Tadic was trefzeker in de eerste helft en namens Excelsior schoot Mounir El Hamdaoui raak. In de tweede helft benutte Tadic een strafschop, completeerde Huntelaar zijn hattrick, maakte Kasper Dolberg de 6-1, waarna Jeffry Fortes nog scoorde voor de bezoekers.

Door de overwinning heeft Ajax drie punten voorsprong op PSV en het doelsaldo is veel beter (+78 om +65), maar de Eindhovenaren spelen zondag om 12.15 uur nog thuis tegen De Graafschap.

Excelsior blijft voorlaatste met vier punten voorsprong op hekkensluiter NAC Breda. Er zijn na dit weekend nog vier speelronden te gaan in de Eredivisie.

De eenvoudige overwinning op Excelsior zorgt ervoor dat Ajax met vertrouwen af kan reizen naar Turijn voor de Champions League-return dinsdag tegen Juventus, al is er ook zorg om Frenkie de Jong. De middenvelder liet zich na dertig minuten uit voorzorg wisselen omdat hij last had van zijn hamstring.

Zorgelijke blikken bij Ten Hag en De Jong, die uit voorzorg naar de kant ging (Foto: Pro Shots)

Tadic start als middenvelder

Met de return tegen Juventus in het achterhoofd koos trainer Ten Hag ervoor om Lasse Schöne tegen Excelsior rust te geven. Tadic, de laatste weken de spits van Ajax, zakte een linie, waardoor er een plekje vrijkwam voor Klaas-Jan Huntelaar.

De ervaren spits had maar tien minuten nodig om op het scorebord te komen in de ArenA. Donny van de Beek zette hem met een fraaie steekpass vrij voor het Excelsior-doel, waarna Huntelaar de bal langs keeper Alessandro Damen wipte.

Ajax hoefde zich niet eens bovenmatig in te spannen voor die voorsprong. Het tempo lag niet hoog in de beginfase, maar dat was tegen het veel zwakkere Excelsior meer dan voldoende. Het was wachten op meer treffers, maar schoten van Ziyech en Tadic gingen er niet in.

Ekkelenkamp krijgt opnieuw speeltijd

Alles leek voor Ajax volgens plan te verlopen, maar na een halfuur spelen veranderde dat. De Jong had last van zijn hamstring. Hij verliet uit voorzorg en dat gaf reden tot zorg met het oog op de return tegen Juventus.

Met Jurgen Ekkelenkamp als vervanger ging Ajax wel vrolijk door. Na matig uitverdedigen van Jurgen Mattheij in de 37e minuut kwam de bal bij Huntelaar, die Tadic in staat stelde de 2-0 te maken. Drie minuten later rondde Huntelaar een fraaie aanval af.

Daarmee was het qua doelpunten nog niet gedaan in de eerste helft, want via een goal van oud-Ajacied El Hamdaoui werd de tussenstand in iets draaglijker voor Excelsior (3-1).

Van Boekel penalty na inmenging VAR

Met het oog op het doelsaldo wilde Ajax na rust verder afstand nemen en dat lukte aardig. De ArenA vreesde tien minuten na rust nog wel even voor meer voor meer blessureleed, maar het liep goed af.

Matthijs de Ligt kon na een duel met Ryan Koolwijk verder en na bestudering van de beelden gaf scheidsrechter Pol van Boekel een penalty. Vanaf elf meter schoot Tadic overtuigend zijn tweede binnen (4-1).

Een paar minuten later was Tadic aangever en schoot Huntelaar in de korte hoek raak (5-1), waardoor hij voor het eerst dit seizoen een hattrick achter zijn naam had staan.

Kasper Dolberg, de andere spits van Ajax, kreeg ook nog even speeltijd van Ten Hag en dat betaalde hij uit. Na een prachtige pass van Ziyech controleerde de Deen de bal en volleerde prachtig binnen (6-1).

In de slotfase viel nog een goal. Fortes bepaalde de eindstand namens Excelsior op 6-2, een uitslag die ervoor zorgt dat Ajax met een tevreden gevoel kan toewerken naar de wedstrijd tegen Juventus.