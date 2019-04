Peter Bosz heeft zaterdag met Bayer Leverkusen een sportieve crisis in de kiem gesmoord. 'Die Werkself' won na drie nederlagen eindelijk weer eens in de Bundesliga, uit tegen VfB Stuttgart met 0-1.

Kai Havertz kroonde zich tot matchwinner. De aanvaller zorgde in de 64e minuut vanaf de strafschopstip voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Stuttgart moest in de slotfase met tien man verder na een rode kaart voor Santiago Ascacibar diep in de blessuretijd van de tweede helft.

Bosz kreeg deze week stilletjesaan al wat kritiek te verduren, nadat hij had verloren van achtereenvolgens Werder Bremen (1-3), TSG Hoffenheim 1899 (4-1) en RB Leipzig (2-4).

Leverkusen bleef ondanks de zege op Stuttgart op de zevende plaats staan, waarmee het aan het einde van het seizoen naast een ticket zou grijpen voor de voorrondes van de Europa League.

Klaassen viert zijn doelpunt met de supporters van Werder Bremen. (Foto: Pro Shots)

Klaassen opnieuw belangrijk voor Werder Bremen

Davy Klaassen was opnieuw belangrijk voor Werder Bremen. De middenvelder maakte een doelpunt in de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen SC Freiburg.

Klaassen opende in de 76e minuut de score, Theo Gebre Selassie verdubbelde die in de 84e minuut en Luca Waldschmidt zorgde in de extra tijd voor nog wat spanning.

Het was voor Klaassen de tweede wedstrijd op rij waarin hij scoorde. Hij was vorige week ook al trefzeker in de uitwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (1-1).

Werder steeg door de zege op Freiburg de zesde plaats in. 'Die Werderaner' namen die over van VfL Wolfsburg, dat met Wout Weghorst in de basis met 2-0 (doelpunten van Kevin Kampl en Timo Werner) onderuit ging tegen Leipzig en nu achtste staat.

Mönchengladbach verstevigde de vijfde plaats. 'Die Fohlen' waren nipt met 0-1 (doelpunt Raffael) te sterk voor Hannover 96, dat afstevent op degradatie naar de Tweede Bundesliga.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga