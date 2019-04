Juventus moet door een nederlaag bij SPAL nog even wachten op de Italiaanse landstitel. De ploeg van coach Massimiliano Allegri ging zaterdag met 2-1 onderuit in Ferrara. In La Liga kwam FC Barcelona verrassend genoeg niet verder dan een 0-0-gelijkspel bij SD Huesca.

Juventus had aan een punt genoeg voor het kampioenschap, maar Allegri gaf veel spelers rust met het oog op de return tegen Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Zo ontbraken onder anderen Cristiano Ronaldo, Blaise Matuidi en Mario Mandzukic.

Moise Kean had wel een basisplaats bij Juventus en bracht zijn ploeg na een half uur spelen op voorsprong. De negentienjarige Italiaan veranderde een afstandsschot van João Cancelo van richting.

In de tweede helft boog SPAL de achterstand om in een voorsprong. Kort na rust kopte Kevin Bonifazi raak uit een hoekschop en een kwartier voor tijd bezorgde Sergio Floccari de laagvlieger de voorsprong.

Voorsprong Juventus op Napoli blijft twintig punten

Door de nederlaag blijft Juventus met nog zes duels voor de boeg op 84 punten staan. De koploper heeft twintig punten voorsprong op Napoli, maar de nummer twee gaat zondag nog op bezoek bij Chievo Verona.

Bij een gelijkspel of een overwinning in Ferrara had Juventus zich verzekerd van de achtste landstitel op rij en het 35e kampioenschap in totaal.

Juventus speelt dinsdag de return tegen Ajax in de Champions League. In de heenwedstrijd speelde 'De Oude Dame' met 1-1 gelijk in Amsterdam.

Messi en Suárez ontbreken bij Barcelona

In Spanje begon FC Barcelona met een B-opstelling aan de wedstrijd tegen Huesca. Met het oog op de return tegen Manchester United in de kwartfinales van de Champions League werden meerdere basiskrachten, onder wie Lionel Messi en Luis Suárez, gespaard bij de Catalanen.

Hierdoor mochten de jongelingen Jean-Clair Todibo en Moussa Wague hun debuut maken voor Barcelona. Ricard Puig en Jeison Murillo kregen voor het eerst speeltijd in de Spaanse competitie.

Hekkensluiter Huesca kwam een aantal keren bijna op voorsprong, maar Marc-André ter Stegen hield zijn doel met een aantal knappe reddingen schoon. Bij Barça was Malcom het dichtst bij de openingstreffer met een afstandsschot dat de paal schampte.

Ondanks de remise blijft Barcelona stevig aan kop staan in La Liga. Nummer twee Atlético Madrid profiteerde optimaal van het puntenverlies van de koploper en won thuis met 2-0 van Celta de Vigo. Hierdoor is het verschil tussen beide ploegen nu negen punten.

Antoine Griezmann zorgde kort voor rust met een schitterende vrije trap voor de openingstreffer. De Fransman leverde een kwartier voor tijd ook de assist op de 2-0 van invaller Álvaro Morata.

