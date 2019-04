Wim Jonk wordt definitief de nieuwe trainer van FC Volendam. De oud-international van het Nederlands elftal volgt na dit seizoen de vertrekkende Hans de Koning op.

De aanstelling van Jonk komt niet als een verrassing. Verschillende media meldden vrijdag al dat hij akkoord is met de directie, maar Volendam wilde alleen kwijt dat zaterdag om 16.00 uur "met gepaste trots" een nieuwe trainer wordt gepresenteerd.

Jonk ondertekende zaterdag een contract voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. Sipke Hulshoff wordt zijn assistent. Hij vervult die rol nu nog bij SC Cambuur.

"Ik heb hier mijn roots liggen. Ik heb ooit tegen een vriend van mij gezegd: 'Er komt een dag dat ik hier trainer zal zijn'. Nu is het zover", aldus Jonk.

De 52-jarige Volendammer begint bij Volendam, waar hij zijn loopbaan als speler begon, aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Hij was eerder bestuurslid technische zaken bij 'De Wijdbroeken'.

Jonk tussen 2008 en 2015 in dienst van Ajax

Tussen 2008 en 2015 was Jonk in dienst van Ajax. Eerst werkte hij in Amsterdam als techniektrainer en later fungeerde hij er als hoofd jeugdopleiding. Hij vertrok er bijna 3,5 jaar geleden na een conflict over de uitvoering van de visie van Johan Cruijff.

Jonk kwam als middenvelder na zijn tijd bij Volendam uit voor Ajax, Internazionale, PSV en Sheffield Wednesday. Hij maakte 49 keer zijn opwachting voor Oranje.

Volendam staat nu nog onder leiding van De Koning, maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. De club verloor vrijdagavond nog met 0-3 van Jong PSV en staat slechts zestiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Verder maakte Volendam zaterdag bekend dat Jasper van Leeuwen als technisch directeur aan de slag gaat en Tom Tol als operationeel directeur. Keje Molenaar wordt directeur externe betrekkingen.

