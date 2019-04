Tottenham Hotspur heeft zaterdag de derde plek in de Premier League heroverd. In het fonkelnieuwe Tottenham Hotspur Stadium was 'Spurs' veel te sterk voor hekkensluiter Huddersfield Town: 4-0.

Lucas Moura was met drie treffers de grote man bij de thuisploeg, waar enkele basisspelers rust kregen met het oog op de return tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League komende woensdag. Zo zaten Son Heung-Min, Toby Alderweireld, Kieran Trippier en Danny Rose op de bank.

Oud-Ajacieden Christian Eriksen, Jan Vertonghen en Davinson Sánchez verschenen wel aan de aftrap. Vincent Janssen ontbrak bij de thuisploeg zoals gebruikelijk dit seizoen in de wedstrijdselectie. Namens Huddersfield speelde Juninho Bacuna de hele wedstrijd.

Door de zege wipt Tottenham weer over Chelsea heen op de ranglijst. 'Spurs' heeft met 67 punten uit 33 wedstrijden een minimale voorsprong op de stadgenoot. De achterstand op koploper Liverpool bedraagt vijftien punten.

Het al gedegradeerde Huddersfield blijft troosteloos onderaan staan. De ‘Terriërs’ leden de zesde nederlaag op rij en verzamelden dit seizoen in 34 wedstrijden pas 15 punten. Uit de laatste 21 competitiewedstrijden werden slechts 4 punten gepakt.

Moura grote man met drie treffers

Met Fernando Llorente op de plek van de geblesseerde Harry Kane, wiens seizoen door een enkelkwetsuur mogelijk ten einde is, domineerde Tottenham de wedstrijd vanaf het eerste fluitsignaal. Toch duurde het tot halverwege de eerste helft voordat de score geopend werd.

Llorente voorkwam met een slim blok dat Christopher Schindler een pass van Ben Davies kon onderscheppen, waarna Victor Wanyama er wel met de bal vandoor kon. De Keniaan omspeelde doelman Ben Hamer en schoof eenvoudig binnen.

Twee minuten later was de wedstrijd al beslist. Moussa Sissoko kreeg alle ruimte om vanuit het middenveld richting het Huddersfield-doel te dribbelen en vond met buitenkant rechts Lucas Moura, die vanaf rechts hard diagonaal binnenschoot in de lange hoek.

Tottenham voelde dat de drie punten binnen waren en speelde de wedstrijd in de tweede helft op halve kracht uit. Eriksen raakte tien minuten voor tijd via een verdediger nog de paal, voordat Moura met twee late treffers de eindstand op het bord bracht.

