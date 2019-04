Trainer Marino Pusic is met FC Twente dicht bij het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, maar hij is allerminst tevreden over de berichtgeving rond zijn team in met name de lokale media.

Nadat Twente vanaf begin december vijftien wedstrijden op rij ongeslagen bleef en daarin maar één keer punten liet liggen, verloor de koploper in de Eerste Divisie begin april achtereenvolgens van RKC Waalwijk (4-1) en FC Dordrecht (0-1).

De Tukkers herstelden zich vrijdag met een 1-0-overwinning op Telstar, waarna Pusic zijn onvrede uitsprak over de berichtgeving na de twee verrassende nederlagen.

"Intern zijn we rustig gebleven, maar je merkt dat mensen van alles beginnen te roepen en de druk proberen op te voeren. Als je ziet waar we vandaan komen en wat we dit seizoen hebben gepresteerd, dan ben ik bijzonder trots op het werk dat ik hier heb verricht", zei de 47-jarige Bosniër tegen de NOS.

"Het slaat nergens op dat ik een tactisch onbenul zou zijn, dat zijn schandalige handelingen van de lokale pers. Ze spreken zichzelf voortdurend tegen, het is belachelijk en inhoudelijk allemaal heel zwak. Het zegt alles over die mensen, over hun incompetentie en karaktergezwellen."

Pusic vaag over toekomst bij Twente

Ondanks de kritiek voelt Pusic zich gesteund door de directie van Twente. Dat neemt echter niet weg dat hij niet zonder zorgen op zijn trainersstoel zit, wat te maken heeft met de turbulente recente geschiedenis van de club.

"Het is geen wonder dat deze club jarenlang in de problemen heeft gezeten. Als je ziet dat geen enkele trainer hier de afgelopen tien jaar zijn contract heeft uitgediend, zegt dat genoeg."

Op de vraag of hij na dit seizoen trainer van Twente blijft, reageerde Pusic opvallend vaag. "In voetbal is alles mogelijk en zeker bij deze club. Deze club is onvoorspelbaar, dus dat is ook niet te voorspellen. Je weet het hier gewoon niet, los van het feit of je kampioen wordt of niet, een doorlopend contract hebt of niet."

Twente heeft aan kop van de Keuken Kampioen Divisie een voorsprong van tien punten op Sparta Rotterdam, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Als de Rotterdammers zondag verliezen van TOP Oss, kan Twente volgende week vrijdag tegen Jong Ajax de titel binnenhalen.

