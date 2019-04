RKC Waalwijk verruilt na dit seizoen het kunstgras voor natuurgras. De Keuken Kampioen Divisie-club kan zich de aanpassing veroorloven dankzij de miljoenen die het krijgt voor de transfer van Ajacied Frenkie de Jong naar FC Barcelona.

"RKC Waalwijk staat voor voetbal en dat hoort op natuurgras. We willen ons onderscheiden in de faciliteiten en de manier van werken", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld op de site van RKC.

"De terugkeer van een natuurgras van topkwaliteit draagt daar aan bij. We zijn uiteraard niet over één nacht ijs gegaan en hebben ons flink ingelezen over wat voor voeten het in aarde heeft. Met deze keuze bouwen we verder aan een fundament waar we met de club de komende jaren op voort kunnen borduren."

Van Mosselveld liet eind januari, na de bekendmaking van de overgang van De Jong naar Barcelona voor maximaal 86 miljoen euro, al weten dat RKC de stap naar natuurgras dankzij de "mega-impuls" overwoog.

RKC en Willem II, waar De Jong in de gezamenlijke jeugdopleiding zat, profiteren mee van de transfer. De Waalwijkers ontvangen minimaal 4,5 miljoen euro en gaan niet alleen het veld in het Mandemakers Stadion, maar ook de trainingsvelden aanpassen.

Frenkie de Jong verruilt Ajax na dit seizoen voor FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

RKC niet eerste club die overstapt

Aan het begin van het seizoen 2014/2015 stapte RKC juist over naar kunstgras om kosten te besparen. In de Keuken Kampioen Divisie namen eerder FC Dordrecht en Almere City al afscheid van kunstgras en in de Eredivisie gaat PEC Zwolle in 2021 of 2022 de stap naar natuurgras maken.

Er wordt al langer gepleit voor een verbod op het veelal bekritiseerde kunstgras, maar tot dusver werd dat nog niet doorgevoerd. Wel krijgen clubs tegenwoordig een bonus als ze overstappen op een echte grasmat.

RKC is bezig aan een behoorlijk seizoen. De ploeg van trainer Fred Grim bezet de zevende plaats op het tweede niveau van Nederland. Vrijdagavond werd Jong AZ met 2-4 geklopt.

