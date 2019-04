Michael Verschueren, de sportief directeur van Anderlecht, heeft geen goed woord over voor de fans van de Belgische topclub na de gestaakte topper van zaterdag tegen Standard Luik.

Op bezoek in Luik gooiden de meegereisde Anderlecht-supporters in de eerste helft tot drie keer toe vuurwerk op het veld, waarna scheidsrechter Erik Lambrechts besloot om de wedstrijd definitief te staken.

De fans van Anderlecht uitten hun woede over de slechte resultaten van de club waar trainer Fred Rutten aan het roer staat. 'Paarswit' haalde met moeite de play-offs en geeft in de stand al twaalf punten toe op koploper KRC Genk.

"Er wordt ons een stijlbreuk verweten door de supporters. Wel, dit vind ik ook een stijlbreuk, maar dan van de supporters. Dit is dramatisch voor het imago van onze club", aldus een aangeslagen directeur Verschueren bij Sporza.

"Ik ben ontzettend teleurgesteld. Dit heeft niets met voetbal te maken en is niet representatief voor de fans van Anderlecht. Wat zit hier achter? Normaal gezien had ik maandag een gesprek gepland met de supporters om onze plannen te ontvouwen."

Trainer Fred Rutten ligt flink onder vuur bij Anderlecht. (Foto: Pro Shots)

Rutten in verband gebracht met ontslag

Op het moment dat de wedstrijd in Stade Maurice Dufrasne werd gestaakt, stond Anderlecht al met 2-0 achter. De doelpunten werden gemaakt door toekomstig Ajacied Razvan Marin en Paul José Mpoku.

Het resultaat in Luik is een nieuwe dreun voor Anderlecht én trainer Rutten, die in de Belgische media al in verband wordt gebracht met ontslag.

"Zo wordt het moeilijk", aldus Verschueren over de sportieve situatie. "We proberen nog voor de vierde plaats te gaan, maar als de supporters zich zo gedragen, wordt het een moeilijk verhaal. Op deze manier kunnen we niet voort."

Anderlecht-voorzitter Marc Coucke, die ook onder vuur ligt, was op vakantie en reageerde op Twitter. "Hoezeer ik onvrede om slecht spel en resultaten begrijp, hoezeer ik dit gedrag extreem veroordeel", schreef hij onder meer.

De fans van Anderlecht gooiden in Luik tot drie keer toe vuurwerk op het veld. (Foto: Pro Shots)

Sancties volgen voor Anderlecht

De Belgische Pro League kondigde vrijdagavond al sancties aan naar aanleiding van de chaos in Luik. "De Pro League betreurt het voortijdig einde van de sportieve strijd door het onverantwoord gebruik van vuurwerk", meldde de organisatie in een statement.

"De sancties volgens het interne reglement van de Pro League zullen opgelegd worden, net als de procedure bij de instanties van het bondsparket."

De volgende wedstrijd van Anderlecht is volgende week zondag, wanneer KAA Gent op bezoek komt in Brussel. Weer een week later volgt een uitduel met Club Brugge.

