Trainer Ruud Brood is bezorgd over de situatie waarin hij met NAC Breda verkeert. De hekkensluiter van de Eredivisie had vrijdag van FC Emmen moeten winnen voor meer perspectief, maar kwam niet verder dan 1-1.

"De teleurstelling is groot. We verwachtten er veel meer van, maar we hebben het niet gebracht. Emmen liet ons redelijk in leven", zei de onlangs aangestelde Brood voor de camera van FOX Sports.

De Emmenaren stonden lang op voorsprong door een doelpunt van Luciano Slagveer en kregen ook kansen om de score uit te breiden in het Rat Verlegh Stadion. In de slotminuten zorgde Erik Palmer-Brown alsnog voor de gelijkmaker.

Daarmee werd een nederlaag voor NAC voorkomen, maar de achterstand op naaste concurrenten De Graafschap en Excelsior - die dit weekend nog in actie komen - is met vier punten nog altijd relatief groot.

"Ik weet dat het moeilijk en heel lastig is. We hadden hier moeten winnen, klaar", aldus Brood. "We staan op vier punten achterstand en moeten niet opgeven, maar dit moet veranderen. Anders redden we het gewoon niet."

Ruud Brood volgde vorige maand Mitchell van der Gaag op bij NAC. (Foto: Pro Shots)

Te Vrede: 'Dit is heel vervelend'

NAC-spits Mitchell te Vrede was eveneens niet te spreken over het spel van zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Emmen. Hij was niet tevreden over de manier waarop hij in het spel betrokken werd.

"De wil was er, maar de uitvoering niet. Volgens mij kreeg ik pas na een minuut of twintig mijn eerste bal. We brachten vandaag veel te weinig", constateerde de oud-speler van Excelsior, Feyenoord en sc Heerenveen. "Het is teleurstellend. Aan één punt hebben we in principe niks, en daar kwamen we ook niet voor. Dit is heel vervelend."

Erik-Palmer Brown tekende voor de gelijkmaker bij NAC Breda-FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Ook Emmen-coach Lukkien baalt

Aan de kant van FC Emmen overheerste eveneens teleurstelling. De nummer vijftien van de Eredivisie had bij een zege uitstekende zaken gedaan in de strijd om handhaving, maar blijft nu in het zicht van de onderste ploegen.

"We kunnen spreken van heel wrang puntenverlies. We hadden in de tweede helft sneller 0-2 kunnen maken, dus ik sta hier met een heel vervelend gevoel", erkende coach Dick Lukkien, die wel positief probeerde te blijven. "Natuurlijk hadden we bij een overwinning een grote stap gezet, maar ik heb een ploeg gezien die de strijd aangaat en beter was dan NAC."

Na dit weekend zijn er nog vier Eredivisie-speelrondes te gaan. De hekkensluiter degradeert en de nummers zestien en zeventien zijn veroordeeld tot het spelen van play-offs.

