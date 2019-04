Wim Jonk wordt zaterdag zeer waarschijnlijk gepresenteerd als trainer van FC Volendam. De voormalig Oranje-international wordt bij de Keuken Kampioen Divisie-club de opvolger van de vertrekkende Hans de Koning.

Media als de NOS, De Telegraaf en VI melden dat Jonk en Volendam akkoord zijn, al zijn details niet bekend. Volendam meldt alleen dat zaterdag om 16.00 uur "met gepaste trots" een nieuwe trainer wordt gepresenteerd.

De 52-jarige Jonk begint bij Volendam, de club waar hij zijn loopbaan als speler begon, aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Eerder was hij bestuurslid technische zaken bij 'De Wijdbroeken'.

Tussen 2008 en 2015 was Jonk in dienst van Ajax. Eerst werkte hij in Amsterdam als techniektrainer en later fungeerde hij als hoofd jeugdopleiding. Hij vertrok er bijna 3,5 jaar geleden na een conflict over de uitvoering van de visie van Johan Cruijff.

Jonk kwam als middenvelder na zijn tijd bij FC Volendam uit voor Ajax, Internazionale, PSV en Sheffield Wednesday. De geboren Volendammer kwam 49 keer uit voor het Nederlands elftal.

FC Volendam staat nu nog onder leiding van trainer De Koning, maar zijn aflopende contract wordt niet verlengd. De club verloor vrijdagavond nog met 0-3 van Jong PSV en staat slechts zestiende in de Keuken Kampioen Divisie.

Bekijk de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie