De degradatiekraker in de Eredivisie tussen NAC Breda en FC Emmen heeft vrijdag geen winnaar opgeleverd. Beide ploegen hielden elkaar in het Rat Verlegh Stadion op 1-1.

Emmen leek hard op weg naar de zege door een doelpunt van Luciano Slagveer in de 15e minuut, maar NAC kwam in de slotfase alsnog langszij dankzij een treffer van Erik Palmer-Brown in de 88e minuut.

Emmen had ondanks dat het de voorsprong verspeelde het meeste aan het gelijkspel. De Drenten vergrootten als nummer vijftien het gat met nummer zestien De Graafschap tot drie punten.

NAC schoot bar weinig op met het gelijkspel. De Brabanders hebben als hekkensluiter nog altijd een redelijk forse achterstand van vier punten op nummer zeventien Excelsior.

De nummer achttien degradeert rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. De nummers zestien en zeventien moeten aan het einde van het seizoen play-offs spelen.

Benjamin van Leer tikt een vrije trap van Cavlan tegen de lat. (Foto: Pro Shots)

Emmen bovenliggende partij

Emmen was in de eerste helft de bovenliggende partij tegen NAC en dat resulteerde al vrij snel in de 0-1. Slagveer schoot de bal vanuit een moeilijke hoek door de benen van doelman Benjamin van Leer.

De bezoekers verzuimden daarna verder uit te lopen. Zo schoot Caner Cavlan een vrije trap via de vingertoppen van Van Leer op de lat en zag hij een schot met zijn mindere rechterbeen ook gekeerd worden door Van Leer.

NAC mocht daardoor hoop blijven houden op een resultaat en was vlak voor rust heel dicht bij de gelijkmaker. Giovanni Korte kopte een voorzet van Mikhail Rosheuvel op de lat.

In de tweede helft bakten beide ploegen er bijzonder weinig van. NAC slaagde er maar niet in een fatsoenlijke aanval op de mat te leggen en Emmen leunde gezien de tussenstand vooral achterover.

De 1-1 leek er niet meer in te zitten, maar twee minuten voor tijd stompte keeper Kjell Scherpen een voorzet zomaar voor de voeten van Palmer-Brown, die de bal vervolgens overtuigend in het dak van het doel plaatste.

