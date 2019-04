De wedstrijd tussen Standard Luik en Anderlecht in de Belgische competitie is vrijdag in de eerste helft definitief gestaakt. De scheidsrechter stuurde beide ploegen naar binnen, nadat hij het duel vanwege vuurwerk voor de derde keer had stilgelegd.

Anderlecht keek op dat moment al tegen een 2-0-achterstand aan. Bovendien speelde de ploeg van trainer Fred Rutten met een man minder vanwege rood voor Kara Mbodji.

Arbiter Erik Lambrechts legde de partij in Play-off I, waarin om de titel wordt gestreden, al na negen minuten voor een eerste keer stil. Fans van Anderlecht hadden vuurwerk op het veld gegooid.

Nadat toekomstig Ajacied Razvan Marin na twintig minuten uit een vrije trap voor 1-0 had gezorgd, gooiden de fans van de bezoekers wederom vuurpijlen op het veld. Opnieuw zag Lambrechts zich genoodzaakt het duel te staken.

Na de 2-0, een strafschop van Paul José Mpoku, gingen de fans van Anderlecht voor de derde keer over de schreef en dat was voor Lambrechts het sein om beide ploegen al na een half uur spelen definitief de kleedkamers in te sturen.

Fans van Anderlecht gooiden tot drie keer toe vuurwerk op het veld. (Foto: Pro Shots)

Anderlecht keurt gedrag fans af

Sportief directeur Michael Verschueren reageerde tegenover Sporza aangeslagen. "Dit heeft niets met voetbal te maken. Dit is niet representatief voor de fans van Anderlecht", zei de technisch verantwoordelijke.

"We proberen nog voor de vierde plaats te gaan, maar als de supporters zich zo gedragen, wordt het een moeilijk verhaal. Op deze manier kunnen we niet voort. Dit is dramatisch voor het imago van onze club."

Anderlecht had al met veel pijn en moeite Play-off I gehaald. In de stand heeft de formatie van Rutten twaalf punten minder dan koploper KRC Genk. Standard is op vijf punten achterstand derde.

