Diego Costa blijft voor liefst acht wedstrijden geschorst vanwege zijn woede-uitbarsting richting de scheidsrechter in het uitduel van afgelopen zaterdag met FC Barcelona. De Spaanse voetbalbond heeft vrijdag het beroep van zijn club Atlético Madrid naast zich neergelegd.

Costa kreeg afgelopen zaterdag in de met 2-0 verloren topper in Camp Nou al in de 28e minuut een rode kaart nadat hij scheidsrechter Jesús Gil Manzano had uitgescholden en hem bij zijn arm had gepakt.

De spits krijgt vier wedstrijden schorsing voor zijn scheldkanonnade - waarbij hij de moeder van Manzano zou hebben beledigd - en vier wedstrijden voor het fysiek bejegenen.

Costa kan door de schorsing dit seizoen niet meer in actie komen voor Atlético. Er staan namelijk nog maar zeven speelronden op het programma in La Liga, de competitie in Spanje.

Atlético-trainer Diego Simeone liet eerder op vrijdag tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van zaterdag tegen Celta de Vigo weten het niet eens te zijn met de acht wedstrijden. "De straf lijkt me overdreven", zei hij.

Spelers van Atlético protesteren na de rode kaart voor Costa. (Foto: Pro Shots)

Costa kent voor zijn doen matig seizoen

Costa kent een voor zijn doen matig seizoen. De spits maakte vooralsnog slechts vijf doelpunten in 21 officiële wedstrijden (twee in La Liga, één in de Champions League en twee in de Europese Super Cup).

"Het was geen goed jaar voor hem, maar dat heeft alleen te maken met blessures. Hopelijk keert hij ijzersterk terug in de voorbereiding en komt hij weer in zijn ritme", aldus Simeone.

Costa is bezig aan zijn derde periode bij Atlético, waar hij tussen 2007 en 2009 en 2010 en 2014 ook al onder contract stond. De geboren Braziliaan verliet 'Los Colchoneros' in 2014 voor Chelsea en keerde in januari 2018 terug bij Atlético, waar zijn contract nog tot medio 2021 doorloopt.

Voor Atlético staat er in de slotfase van het seizoen weinig meer op het spel. De ploeg van Simeone is zo goed als kansloos in de titelstrijd en lijkt ook zeker van een plek in de top vier, voldoende voor een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

