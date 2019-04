Mark van Bommel gaat de tactiek van PSV niet op de schop gooien om aan het doelsaldo te werken. De Eindhovenaren die de koppositie kwijt zijn aan Ajax spelen zondag een thuiswedstrijd tegen laagvlieger De Graafschap.

Door het 3-3-gelijkspel tegen Vitesse van afgelopen weekend is PSV voor het eerst sinds de derde speelronde geen koploper meer. Het doelsaldo van Ajax is negen treffers beter dan dat van de titelverdediger (+74 om +65).

"Wij willen altijd met een zo hoog mogelijke score winnen. Daarom scoren we ook vaak laat in de wedstrijd", zei Van Bommel vrijdag op zijn perspraatje.

De degradatiekandidaat uit Doetinchem kan een ideale tegenstander zijn voor PSV om het doelsaldo flink op te vijzelen. De Graafschap verloor eerder dit seizoen met 8-0 van Ajax, terwijl PSV met 1-4 won op De Vijverberg.

'PSV kan verschil in doelsaldo in één duel goedmaken'

Van Bommel denkt zelfs dat het mogelijk is om het verschil in doelsaldo in één duel goed te maken. "Dat kan ja, ik heb wel eens met 11-0 gewonnen van San Marino", doelt hij op een interland uit 2011. "Maar daar wil ik niet mee zeggen dat De Graafschap te vergelijken is met San Marino."

Het nadelige doelsaldo verandert voor Van Bommel niets aan de manier waarop zijn ploeg aan het duel met De Graafschap begint. "Elke wedstrijd is een wedstrijd om aan het doelsaldo te werken. De ene keer lukt het wel om vaak te scoren, de andere wedstrijd niet."

"Maar het zou heel raar zijn als we nu ineens op het doelsaldo zouden gaan spelen. Met die gedachte kun je in principe niet het veld op gaan. Dan begin je met de intentie om zoveel mogelijk te scoren, niet met de intentie om te winnen. En winnen is nog altijd het belangrijkste."

PSV maakte dit seizoen al 87 treffers. (Foto: Pro Shots)

'We hebben behoorlijk veel doelpunten gemaakt'

Bij PSV wordt de parallel getrokken met het seizoen 2015/2016, toen de Eindhovenaren na een 0-2-nederlaag tegen Ajax de landstitel niet meer in eigen hand hadden. Toenmalig trainer Phillip Cocu zei destijds dat zijn club kampioen zou worden als het de resterende zes duels zou winnen.

Doordat Ajax punten verspeelde tegen FC Utrecht (2-2) en in de laatste speelronde tegen De Graafschap (1-1) kreeg Cocu gelijk. Van Bommel wil zich met het huidige PSV - net als Cocu twee jaar geleden - allereerst richten op het winnen van de resterende duels.

"Wij moeten ervoor zorgen dat we de komende vijf wedstrijden winnen. Veel doelpunten maken is niet zo makkelijk als iedereen denkt. We hebben er nu 87 gemaakt, dat is behoorlijk veel. Ajax maakt er alleen meer", doelt hij op de honderd treffers van Ajax.

PSV had ook interesse in Pierie

Ajax nam niet alleen de koppositie over van PSV, de Amsterdammers lijken de Eindhovenaren ook af te gaan troeven op de transfermarkt. Naar alle waarschijnlijkheid tekent de achttienjarige Heerenveen-verdediger Kik Pierie binnenkort een contract in de Johan Cruijff ArenA.

"Wij hadden ook interesse in Pierie", zei Van Bommel. "Maar ik baal er niet van dat hij naar Ajax gaat."

PSV-De Graafschap begint zondag om 12.15 uur. Ajax speelt zaterdag vanaf 18.30 uur al thuis tegen Excelsior.

