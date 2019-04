Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan zaterdag tegen Heracles Almelo weer beschikken over Robin van Persie. De aanvoerder van de Rotterdammers is weer fit na kuitklachten.

"Hij heeft gisteren en vandaag mee kunnen trainen. Hij is klachtenvrij, dus hij is erbij", bevestigde Van Bronckhorst vrijdag op zijn persconferentie in De Kuip.

De 35-jarige Van Persie moest vanwege zijn blessure de laatste twee competitieduels met sc Heerenveen (3-0 zege) en VVV-Venlo (0-3-overwinning) missen. Feyenoord heroverde door de winst in Venlo de derde plek in de Eredivisie.

Van Bronckhorst kon op zijn perspraatje nog niet zeggen of Van Persie zaterdag tegen Heracles eventueel samen met spits Nicolai Jörgensen in de basis staat. De twee kennen samen geen geweldige statistieken.

"Het is een optie om Jörgensen en Van Persie samen op te stellen. Dat is altijd een optie voor mij", hield Van Bronckhorst zich enigszins op de vlakte.

Feyenoord boekte tegen VVV-Venlo de tweede Eredivisie-zege op rij. (Foto: Pro Shots)

Haps opnieuw aan de kant met blessure

In tegenstelling tot Van Persie ontbreken Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps bij Feyenoord tegen Heracles. Haps viel tegen VVV uit en moest een groot deel van het seizoen al missen door blessureleed.

"Hij heeft nog wat zwelling in zijn knie. Morgen is hij niet inzetbaar en de komende wedstrijden ook niet. Voor hemzelf, voor mij als trainer en voor de club is het jammer dat hij niet een constante reeks kan maken", aldus de 44-jarige Van Bronckhorst.

Feyenoord-Heracles Almelo begint zaterdag om 20.45 uur. De vijftienvoudig landskampioen heeft een punt voorsprong op AZ in de strijd om de derde plaats in de Eredivisie.

Na het thuisduel met Heracles speelt Feyenoord nog tegen concurrent AZ (thuis), NAC Breda, Fortuna Sittard (allebei uit) en ADO Den Haag (thuis).

