Niko Kovac heeft vrijdag bevestigd dat er een dag eerder een "handgemeen" was op de training van Bayern München. Inmiddels is volgens de trainer alles uitgesproken.

Diverse Duitse media meldden donderdag dat aanvallers Robert Lewandowski (30) en Kingsley Coman (22) het tijdens de training met elkaar aan de stok kregen. Daarbij zouden zelfs vuistslagen zijn uitgedeeld.

"Er is inderdaad een handgemeen geweest tussen deze twee spelers", zei Kovac vrijdag op een persconferentie. "We hebben er met zijn drieën als mannen over gesproken, waarbij beide spelers zich verontschuldigd hebben voor hun gedrag. Ze betreuren wat er gebeurd is."

Kovac legde geen straf op aan het tweetal. "Niemand krijgt een boete, want beide spelers hebben berouw getoond en dat vind ik erg belangrijk. De zaak is voor mij afgesloten."

De trainer hechtte weinig waarde aan het incident. "Je kunt het ook positief bekijken. Er wordt in ieder geval fel getraind bij ons."

Kingsley Coman (links) en Robert Lewandowski hebben hun excuses aangeboden na een handgemeen op de training. (Foto: Pro Shots)

Bayern heeft één punt voorsprong op Dortmund

Doordat Lewandowski en Coman geen straf krijgen, kunnen ze zondag in actie komen als Bayern op bezoek gaat bij Fortuna Düsseldorf. De koploper in de Bundesliga mist in de uitwedstrijd tegen de middenmoter wel Arjen Robben, Franck Ribéry en Corentin Tolisso.

Robben liet donderdag doorschemeren dat hij dit seizoen mogelijk niet meer in actie komt voor Bayern. De aanvaller die aan het eind van het seizoen transfervrij vertrekt wordt al sinds december geplaagd door blessures.

Bayern begint aan de 29e speelronde in de Bundesliga met één punt voorsprong op Borussia Dortmund. Die ploeg speelt zaterdag thuis tegen FSV Mainz.

