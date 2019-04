Juventus-coach Massimiliano Allegri gaat zaterdag in het kampioensduel met SPAL veel spelers sparen om dinsdag met een zo fit mogelijke ploeg aan de aftrap te staan in de Champions League-return tegen Ajax.

"Ik moet de training van vandaag nog even afwachten, maar veel spelers zullen rust krijgen. Sommigen zijn daar echt aan toe en dan kan ik jonge spelers de kans geven", zei Allegri vrijdag op zijn persconferentie.

Cristiano Ronaldo, die net op tijd hersteld was om woensdag mee te doen tijdens het heenduel met Ajax in de kwartfinales, zal in ieder geval niet meedoen tegen SPAL. Dat geldt zeer waarschijnlijk ook voor Leonardo Bonucci, Blaise Matuidi en Mario Mandzukic.

"Het heeft geen enkele zin om risico met Ronaldo te nemen en dat geldt ook voor spelers die de laatste tijd veel in actie zijn gekomen. Wel zal er hoe dan ook een ploeg staan die sterk genoeg is voor de uitdaging die ons te wachten staat", aldus Allegri.

"Jongelingen als Hans Nicolussi en Luca Coccolo zouden kunnen spelen en Moise Kean start sowieso. Over de spelers met pijntjes nemen we zondag in aanloop naar het Champions League-duel een beslissing."

'Kampioenschap moet gevierd worden'

Juventus is bij een overwinning in het uitduel met laagvlieger SPAL zeker van de achtste opeenvolgende landstitel en de 35e 'Scudetto' in totaal. De voorsprong op achtervolger Napoli is twintig punten met nog zeven Serie A-speelrondes te gaan.

De 51-jarige Allegri benadrukte op zijn perspraatje dat een landstitel veel betekent voor de club en dat bij een overwinning op SPAL feest zal worden gevierd, ook al wacht dinsdag Ajax.

"Morgen kan een geweldige dag worden. Een kampioenschap moet gevierd worden, want een achtste opeenvolgende titel is niet zomaar iets", aldus de coach.

SPAL-Juventus begint zaterdag om 15.00 uur. Champions League-tegenstander Ajax speelt zaterdagavond om 18.30 uur thuis tegen Excelsior. De return tussen Juventus en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in Turijn.

Juventus-coach Massimiliano Allegri tijdens het Champions League-duel met Ajax in Amsterdam. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma en de stand in de Serie A