ADO Den Haag heeft vrijdag het contract van trainer Alfons Groenendijk verlengd tot medio 2021. Assistent-coach Edwin de Graaf blijft tot en met de zomer van 2022 bij de club.

Het vorige contract van de 54-jarige Groenendijk liep komende zomer af. Onder zijn leiding staat ADO momenteel met een twaalfde plek in de middenmoot van de Eredivisie.

De geboren Leidenaar heeft niet lang getwijfeld om bij te tekenen. "Alle seinen stonden op groen om met elkaar door te gaan", zegt hij op de website van ADO. "Ik heb plezier in mijn werk en voel me hier thuis."

"Dat komt mede dankzij de goede samenwerking met de rest van de technische staf en de medische staf. Dat zit allemaal goed en dat voelt de groep waarschijnlijk ook", aldus Groenendijk, die als middenvelder 119 competitieduels voor FC Den Haag speelde.

'Mooi dat bestuur over moeizaam jaar heen kijkt'

Groenendijk werd in februari 2017 aangesteld als opvolger van Zeljko Petrovic en behoedde de club voor degradatie. Vorig jaar eindigde ADO op een knappe zevende plaats.

"Het begon met een wonderbaarlijke ontsnapping. Daarna volgde een seizoen waarin het allemaal van een leien dakje ging", kijkt de oud-trainer van Willem II, FC Den Bosch, Jong Ajax en Excelsior terug.

"Dit seizoen verloopt moeizamer, maar het is mooi dat de clubleiding daaroverheen kijkt. We willen dit jaar uiteraard goed afsluiten."

Groenendijk viert de 5-0-zege op FC Utrecht van afgelopen weekend. (Foto: Pro Shots)

Van As ziet ondanks wisselvalligheid perspectief voor toekomst

Manager voetbalzaken Jeffrey van As beaamt dat hij ook naar de eerste anderhalf jaar heeft gekeken onder Groenendijk. "We hebben lang en goed met Fons gesproken. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat we graag met elkaar verder willen, omdat we al ruim twee jaar dik tevreden zijn over de samenwerking en perspectief zien voor de toekomst."

"Hoewel het huidige seizoen wisselvallig is - daar zijn beide partijen het over eens - zijn er mooie prestaties neergezet onder deze staf", benadrukt Van As. "Dat gebeurde met een werkwijze die bij ons past. We zijn er daarom van overtuigd dat dit seizoen goed afgesloten wordt en dat er daarna nog mooie jaren volgen."

Met het langer vastleggen van De Graaf heeft ADO zijn technische staf voor komend seizoen rond. Assistent-trainer Dirk Heesen en keeperstrainer Raymond Mulder hebben nog een contract tot medio 2020.

ADO speelt zaterdag (aftrap 18.30 uur) uit tegen AZ. Daarna staan er nog wedstrijden tegen PSV (uit), Excelsior, Willem II (beide thuis) en Feyenoord (uit) op het programma.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie