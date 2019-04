Ondanks de 2-0-nederlaag van donderdagavond tegen Arsenal heeft Napoli-trainer Carlo Ancelotti goede hoop voor de return in de kwartfinales van de Europa League. De Italiaan zag verschillende spelers van de Engelse club kampen met kramp in de slotfase.

"We begonnen niet goed aan de wedstrijd, maar de tweede helft was compleet anders", zei Ancelotti na de wedstrijd in het Emirates Stadium. "We zetten veel druk en waren fysiek sterker dan Arsenal. Sommige van hun spelers kregen zelfs kramp."

Arsenal won de heenwedstrijd dankzij een treffer van Aaron Ramsey (14e minuut) en een eigen doelpunt van Kalidou Koulibaly (25e minuut). De return is donderdag in Napels.

"Onze benadering was vanavond helemaal verkeerd", oordeelde Ancelotti. "We hadden met meer lef moeten spelen, maar we begonnen veel te timide en dat verbaasde me."

De 59-jarige oud-trainer van onder meer Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München zag zijn ploeg een betere tweede helft spelen. "We hadden terug in de wedstrijd kunnen komen. Als we hier gescoord hadden, dan was het een stuk minder complex geworden in de thuiswedstrijd."

"Arsenal heeft een uitstekende aanval, maar is kwetsbaar achterin. We hebben volgende week een geweldige wedstrijd nodig met onze eigen fans achter ons. Het wordt erg moeilijk, maar niets is onmogelijk", bleef de Italiaan hoopvol.

Napoli-coach Carlo Ancelotti. (Foto: Pro Shots)

Emery gaat spelers rust geven in competitie

Arsenal-coach Unai Emery wilde niet te zwaar tillen aan de kramp bij enkele van zijn spelers. "Ze waren op het einde vermoeid omdat ze enorm hard gewerkt hebben. Ik heb liever dat we op deze manier een wedstrijd beëindigen, dan dat ze minder meters maken voor het team."

Emery kondigde aan dat hij maandag bij de competitiewedstrijd tegen Watford veel spelers rust gaat geven. Arsenal strijdt in de Premier League nog met Chelsea, Tottenham Hotspur en Manchester United om de derde en vierde plek, die volgend seizoen recht geven op deelname aan de Champions League.

Toch vindt de Spaanse trainer de Europa League ook belangrijk. De winnaar van dat toernooi krijgt volgend seizoen ook een ticket voor de groepsfase van de Champions League.

"Maandag zullen we met andere spelers spelen, maar ik hoop op dezelfde prestatie als vanavond. Na deze zware wedstrijd heeft de ploeg maandag iets anders nodig."

Unai Emery windt zich op langs de zijlijn. (Foto: Pro Shots)

'Kans is nog steeds fiftyfifty'

Emery wilde zich na de thuiszege nog niet rijk rekenen. "De kans dat we naar de halve finales gaan schat ik op fiftyfifty", zei hij.

"Dat gevoel had ik al voor de wedstrijd en dit resultaat heeft dat niet veranderd. Het is een goed resultaat, maar de uitwedstrijd wordt heel anders omdat Napoli dan veel agressiever zal zijn."

De returns in de kwartfinales van de Europa League beginnen donderdag om 21.00 uur.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League