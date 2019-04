De transfer van Kiki Pierie naar Ajax is zo goed als rond. Naar verluidt betalen de Amsterdammers minimaal 4 miljoen euro voor de verdediger van sc Heerenveen, die voor vijf jaar tekent.

Volgens De Telegraaf kan de transfersom voor de achttienjarige Pierie, die al langer wordt genoemd als versterking bij Ajax, nog wat verder oplopen door bepaalde bonussen.

Donderdagavond meldden media als De Telegraaf, AD en VI al dat Pierie was gespot op sportpark De Toekomst, waar hij een medische keuring onderging.

Pierie heeft nog een contract tot medio 2020 bij sc Heerenveen, waardoor Ajax een transfersom moet betalen voor de international van Oranje onder 19.

De linksbenige verdediger werd geboren in Boston, waardoor hij ook voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten mag uitkomen. Hij debuteerde in mei 2017 in het eerste elftal van sc Heerenveen en heeft inmiddels 61 duels op zijn naam staan.

Ajax legde Roemeen Marin al vast

Pierie moet de tweede versterking voor komend seizoen worden bij Ajax. Eerder werd al bekend Razvan Marin overkomt van Standard Luik.

De koploper van de Eredivisie betaalt 12,5 miljoen euro voor de Roemeen die toekomstig FC Barcelona-speler Frenkie de Jong moet opvolgen.

Mogelijk wordt op korte termijn ook de derde aanwinst voor komend seizoen gepresenteerd. Ajax is al enige tijd in onderhandeling met FC Emmen over de negentienjarige doelman Kjell Scherpen.

FC Emmen-doelman Kjell Scherpen staat ook in de belangstelling van Ajax. (Foto: Pro Shots)