Marco van Ginkel heeft een tegenslag gekregen in de revalidatie van zijn knieblessure. Het is onduidelijk wanneer de middenvelder, die dit seizoen geen minuut in actie kwam voor Chelsea, weer fit kan zijn.

De knie van Van Ginkel is donderdag nader bekeken in een specialistische kliniek in Rome. Daarbij bleek dat de middenvelder langer aan de kant zal staan dan vooraf gedacht.

"Marco heeft inderdaad vertraging opgelopen in zijn herstel, maar er is door de betrokken specialist geen verwachting uitgesproken over zijn terugkeer", aldus zaakwaarnemer Karel Jansen.

De 26-jarige Van Ginkel scheurde in juli de voorste kruisband van zijn rechterknie af. De hersteltermijn werd aanvankelijk op acht maanden geschat, maar die planning heeft de achtvoudig international van Oranje niet gehaald.

De oud-speler van Vitesse, AC Milan, Stoke City en PSV werd in zijn carrière al veelvuldig geplaagd door ernstige knieblessures. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2020 bij Chelsea.

In de seizoenen 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 speelde Van Ginkel op huurbasis bij PSV. Vorig jaar mocht hij als aanvoerder de kampioensschaal in ontvangst nemen.