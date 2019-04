NAC-trainer Ruud Brood zegt zich geen zorgen te maken over het gebrek aan scorend vermogen binnen zijn ploeg. De hekkensluiter in de Eredivisie speelt vrijdag een cruciale thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

"Natuurlijk weet iedereen in de regio Breda wat het belang van de wedstrijd van morgen is. Het is belangrijk dat we goed aan de wedstrijd beginnen", zei Brood donderdag op een persconferentie.

Die persconferentie was speciaal belegd, omdat veel media donderdag naar Breda afreisden. Brood kreeg zo veel interviewverzoeken dat hij besloot een persconferentie te geven en alle media tegelijk te woord te staan.

De degradatiekraker tegen Emmen van vrijdag kan cruciaal worden voor NAC. Bij winst hervindt de ploeg de aansluiting met de club uit Drenthe en met De Graafschap en Excelsior, maar bij verlies kan NAC zich vrijwel zeker opmaken voor de Keuken Kampioen Divisie.

"Als we verliezen, dan wordt het héél erg moeilijk, zo reëel moet je zijn. Dan zijn er nog een paar wedstrijden te gaan en heb je het niet meer in eigen hand, maar opgeven zit niet in mijn karakter", aldus Brood.

Stand onderin Eredivisie 14. Fortuna Sittard 29-30 (45-69)

15. FC Emmen 29-28 (34-68)

16. De Graafschap 29-26 (33-59)

17. Excelsior 29-26 (33-63)

18. NAC Breda 29-21 (26-65)

NAC kampt met gebrek aan scorend vermogen

Met 26 treffers in 29 duels is NAC veruit de minst productieve ploeg in de Eredivisie. In de eerste negen duels na de winterstop maakten de Brabanders slechts twee doelpunten, waarna trainer Mitchell van der Gaag besloot op te stappen.

Onder zijn opvolger Brood verbeterde de productiviteit van NAC licht. De ploeg scoorde drie keer in drie duels. "Ik ga niet oordelen over iets van voor mijn tijd", zei Brood donderdag op een persconferentie. "Maar misschien hebben wij als staf net wat andere ideeën."

"Spelers bij NAC hebben meer kansen nodig om rendement te halen", ziet de 56-jarige trainer. "We zijn geen PSV, Ajax, Feyenoord of AZ dat soms aan een paar kansjes genoeg heeft."

Mitchell te Vrede baalt na een gemiste kans. (Foto: Pro Shots)

Spits Te Vrede staat droog sinds winterstop

Een groot deel van de doelpuntendroogte in Breda is te verklaren doordat spits Mitchell te Vrede na de winterstop nog niet wist te scoren. In de eerste seizoenshelft schoot hij maar liefst negen keer raak. Te Vrede stond vanaf eind januari een maand langs de kant met een achillespeesblessure, maar heeft daarna zijn oude vorm nog niet hervonden.

"Laten we hopen dat Mitchell zijn treffers bewaard heeft voor morgen", zei Brood. "De laatste wedstrijden had hij in ieder geval wel de mogelijkheden om te scoren. Ik verwacht dat hij morgen scherp is."

Voor het cruciale duel met Emmen wil Brood niet te veel druk bij Te Vrede leggen. "Het gaat niet alleen om Mitchell, we zullen het van het collectief moeten hebben."

NAC Breda-FC Emmen begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Resterend programma NAC Breda Vrijdag: FC Emmen (thuis)

21 april: Fortuna Sittard (uit)

24 april: Feyenoord (thuis)

28 april: PEC Zwolle (thuis)

12 mei: sc Heerenveen (uit)

