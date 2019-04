Arjen Robben vreest dat hij zijn laatste wedstrijd voor Bayern München al heeft gespeeld. De 35-jarige aanvaller kampt al maandenlang met fysieke problemen.

Robbens laatste optreden dateert van 27 november vorig jaar, thuis tegen Benfica in de groepsfase van de Champions League. Hij nam in die wedstrijd de eerste twee doelpunten voor zijn rekening, beide op karakteristieke wijze.

"Ik weet niet zeker of ik dit seizoen nog voor Bayern München kan spelen. Ik heb daar mijn twijfels over. Het is heel frustrerend om niet te weten wat er precies aan de hand is", zegt hij donderdag tegen Sky Sport.

Robben had eerst last van een dijbeenblessure, later leek een zenuw in een heup klachten te veroorzaken en toen hij vorige maand eindelijk de groepstraining hervatte, kreeg hij last van een kuit.

Robben vertrekt na tien jaar bij Bayern

Robben vertrekt komende zomer na tien jaar bij Bayern. De 96-voudig international van het Nederlands elftal heeft nog niet besloten wat hij daarna gaat doen. Zijn oude clubs FC Groningen en PSV willen hem graag terughalen en ook vanuit het buitenland is interesse.

"Natuurlijk heb ik al enkele verzoeken en telefoontjes van clubs gekregen, maar ik wil nu eerst weer voor een langere tijd mee kunnen trainen. Daarna kijken we wel verder."

Bayern maakte vorige week bekend dat Robben en Franck Ribéry, die komende zomer na twaalf jaar vertrekt, aan het einde van dit seizoen een afscheidswedstrijd krijgen.

'Der Rekordmeister' maakt nog kans op de landstitel en de beker. De club gaat met nog zes speelrondes voor de boeg aan kop in de Bundesliga en neemt het in de halve finales van de DFB Pokal op tegen Werder Bremen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga