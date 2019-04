Diego Costa heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen mogelijk al gespeeld. De Spaanse voetbalbond wil de spits van Atlético Madrid voor maar liefst acht wedstrijden schorsen na zijn woede-uitbarsting richting een scheidsrechter in het verloren uitduel met FC Barcelona (2-0) van afgelopen zaterdag.

Costa kreeg al in de 28e minuut een rode kaart in Camp Nou, nadat hij scheidsrechter Jesús Gil Manzano had uitgescholden en hem bij zijn arm had gepakt. De Spaanse international krijgt vier duels schorsing voor zijn scheldkanonnade - waarbij hij de moeder van Manzano zou hebben beledigd - en vier wedstrijden voor het fysiek bejegenen van de arbiter.

Atlético kan nog wel in beroep gaan tegen het schikkingsvoorstel. Mochten de Madrilenen toch akkoord gaan, dan is het seizoen voor de dertigjarige Costa voorbij. Er staan namelijk nog maar zeven speelronden op het programma in La Liga.

Met een man minder verloor Atlético met 2-0 in Barcelona door doelpunten van oud-Ajacied Luis Suárez en Lionel Messi, die pas in de laatste vijf minuten van de wedstrijd scoorden. Door de overwinning vergrootte koploper Barcelona de voorsprong op naaste belager Atlético naar maar liefst elf punten.

Spelers van Atlético protesteren na de rode kaart voor Costa. (Foto: Pro Shots)

Atlético zo goed als kansloos in titelstrijd

Voor Atlético staat er in de slotfase van het seizoen weinig meer op het spel. De ploeg van trainer Diego Simeone is zo goed als kansloos in de titelstrijd en lijkt ook zeker van een plek in de top drie. De vier beste ploegen in Spanje plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Atlético werd dit seizoen al in de achtste finales van het miljoenenbal uitgeschakeld. De Madrilenen wonnen de heenwedstrijd tegen Juventus weliswaar knap met 2-0, maar door een 3-0-nederlaag in de return werden ze alsnog verrassend uitgeschakeld.

Costa is bezig aan zijn derde periode bij Atlético Madrid, waar hij tussen 2007 en 2009 en 2010 en 2014 ook al onder contract stond. De geboren Braziliaan verliet 'Los Colchoneros in 2014 voor Chelsea en keerde in januari 2018 terug bij Atlético, waar zijn contract nog tot medio 2021 doorloopt.

