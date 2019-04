Aanvoerder Matthijs de Ligt en coach Erik ten Hag zijn gematigd tevreden met het gelijkspel van Ajax tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. De Amsterdammers speelden in eigen huis met 1-1 gelijk.

"De sfeer zat er goed in vanaf het begin. In de eerste helft was er weinig aan de hand en kregen we allebei een paar kansjes. Helaas viel vlak voor rust de 0-1", zei De Ligt, die met zijn ploeg de meeste kansen kreeg, bij Veronica.

"We wisten dat voorzetten geven geen zin had tegen Juventus. We moesten de bal rond laten gaan en wachtten op het gaatje. We lieten ze niet counteren, dus we hebben het over het algemeen redelijk gedaan."

Vlak voor het rustsignaal kwam Juventus op voorsprong door een kopbal van Cristiano Ronaldo. In de tweede helft zorgde David Neres razendsnel voor 1-1 en daar bleef het bij.

'Ronaldo is een roofdier'

Hoewel Ronaldo bij zijn doelpunt vrij veel ruimte kreeg, vindt De Ligt niet dat iemand iets te verwijten valt.

"Zijn grootste kwaliteit is dat hij een roofdier is in het zestienmetergebied. Hij wacht op zijn kans en is ontzettend snel als hij eenmaal het gaatje ziet", aldus de Ajax-aanvoerder, die vertrouwen heeft in de return.

"We hebben een team met ontzettend veel potentie en in de Champions League komt het er helemaal uit. We zetten druk en laten mooie dingen zien en staan niet voor niets in de kwartfinales. We zullen in de uitwedstrijd hetzelfde moeten brengen, al wordt het wel lastig."

Ten Hag: 'Er zit nog van alles in'

Ook Ten Hag denkt dat Ajax nog volop kans heeft om de laatste vier van de Champions League te halen. "1-1 is niet direct een uitslag waar je op hoopt. Maar het is wel een resultaat", zei de trainer van Ajax. "Er zit nog van alles in."

Voor de wedstrijd zei Ten Hag dat zijn ploeg vooral in balbezit sterk voor de dag moest komen en zijn spelers voerden die opdracht prima uit. "Juventus had moeite om druk op ons te krijgen. We kregen ook de nodige schotkansen."

"Zelf hebben we weinig kansen weggegeven. Je ziet ook dat Juventus razendsnel omschakelt als je foutjes maakt, zoals bij een onderschepte pass van Joël Veltman. Dat soort foutjes kan je je tegen zo'n tegenstander niet veroorloven."

'Neres rondde het geweldig af'

Ondanks de achterstand bij rust gaf Ten Hag in de kleedkamer de opdracht om gewoon op dezelfde voet door te blijven gaan. "We moesten druk blijven zetten en dat deden we. De 1-1 is daar het bewijs van. Neres veroverde de bal en rondde het geweldig af."

Na de gelijkmaker van Neres maakte debutant Jurgen Ekkelenkamp als invaller nog bijna het winnende doelpunt. "Lasse Schöne zat er doorheen", legde Ten Hag zijn wissel in de 75e minuut uit. "Ik zocht een middenvelder die loopvermogen heeft en ook nog iets naar voren toe kan doen."

Juventus-Ajax staat volgende week dinsdag op het programma en begint om 21.00 uur. De winnaar neemt het op tegen Manchester City of Tottenham Hotspur.

