FC Barcelona is dicht bij een plaats in de halve finales van de Champions League. De Catalanen wonnen woensdag op Old Trafford de eerste wedstrijd tegen Manchester United in de kwartfinales met 0-1.

Luke Shaw werd de schlemiel van de avond. De verdediger van Manchester United zag de bal na een kopbal van Luis Suárez in de twaalfde minuut via zijn arm in eigen doel verdwijnen.

Scheidsrechter Gianluca Rocchi keurde de treffer in eerste instantie nog af wegens buitenspel, maar draaide die beslissing terecht terug na ingrijpen van de VAR.

De return van de tweestrijd tussen de koploper van Spanje en de nummer zes van de Premier League wordt volgende week dinsdag gespeeld in Camp Nou. De winnaar stuit in de halve finales op Liverpool of FC Porto. De Engelsen wonnen het heenduel dinsdag met 2-0.

Manchester United begon eerder ook met een verloren thuisduel aan de achtste finales. Tegen Paris Saint-Germain werd de 0-2 nederlaag alsnog weggepoetst door in Frankrijk met 1-3 te winnen. FC Barcelona rekende in de vorige ronde eveneens met een Franse ploeg af: Olympique Lyon (0-0 en 5-1).

Goal toegekend na ingrijpen VAR

FC Barcelona begon sterk aan het duel op Engelse bodem en had na een klein kwartier spelen de belangrijke uitgoal al te pakken. Na een puntgave assist van Lionel Messi kopte Suárez via de arm van United-verdediger Shaw raak.

De scheidsrechter keurde de treffer in eerste instantie af wegens buitenspel van Suárez. Na bestudering van de videobeelden bleek echter dat de oud-Ajacied keurig achter zijn man bleef, waarna de VAR alsnog groen licht gaf.

De marge werd na 35 minuten bijna verdubbeld toen Philippe Coutinho David de Gea op de proef stelde, maar de Spaanse keeper redde knap met zijn linkervoet.

Barcelona via counter nog dicht bij 0-2

Aan de andere kant zag Marc-André Ter Stegen, die onder de lat bij Barcelona zoals gebruikelijk de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen, een kopbal van dichtbij van Diogo Dalot de mist in gaan.

Waar Barcelona in de eerste helft het meeste balbezit had, greep Manchester United na rust het initiatief. Het lukte de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer echter niet om kansen te creëren tegen de compact spelende Spanjaarden.

Barcelona kwam via de counter zelfs nog dicht bij een tweede goal. Suárez zag zijn inzet echter in het zijnet eindigen en een schot van Jordi Alba was niet krachtig genoeg om De Gea te verrassen.

Bekijk de uitslagen van de Champions League