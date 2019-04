Ajax heeft de eerste wedstrijd tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League woensdag gelijkgespeeld. De ploeg van trainer Erik ten Hag kreeg de beste kansen, maar kwam niet verder dan 1-1.

Cristiano Ronaldo kopte Juventus op slag van rust op een onverdiende 0-1-voorsprong, waarna David Neres aan het begin van de tweede helft de 1-1 maakte. De Amsterdammers kregen daarna nog behoorlijk wat kansen op een zege, al had Juventus vlak voor tijd ook nog kunnen scoren.

Door het gelijkspel kan Ajax met redelijk perspectief naar Turijn afreizen voor de return van komende dinsdag. De club kan zich dan voor het eerst sinds 1997 onder de laatste vier van de Champions League scharen.

Linksback Nicolás Tagliafico zal daar door een schorsing niet bij zijn, want hij stond op scherp en kreeg geel in de ArenA. De tegenstander van Ajax of Juventus in de halve finales wordt de winnaar van het tweeluik tussen Tottenham Hotspur en Manchester City.

Het gelijkspel van Ajax tegen Juventus is goed nieuws voor het Nederlandse voetbal, want het betekent dat de Eredivisie-kampioen van 2020 weer rechtstreeks de Champions League in mag. Nederland kan de belangrijke elfde plek op de UEFA-coëfficiëntenlijst niet meer kwijtraken.

Van de Beek schiet rakelings naast

Woensdagavond in de ArenA begon Ajax zoals vaker dit Champions League-seizoen fel en met veel energie, waardoor Juventus meteen werd vastgezet op eigen helft. Het overwicht leidde tot de eerste kansjes voor Ziyech, die een keer in het zijnet én een keer in de handen van keeper Wojciech Szczesny schoot.

Binnen twintig minuten was er zelfs een derde schietkans voor de Marokkaans international. Nadat Ajax knap in balbezit bleef in een vol strafschop, dwong hij Szczesny met een schitterende inzet richting de kruising tot een uiterste redding. Daarmee was het nog niet gedaan, want een paar minuten later zocht ook Donny van de Beek de bovenhoek. Ditmaal was Szczesny kansloos geweest, maar het snoeiharde schot ging rakelings naast.

Aan de andere kant kon de net herstelde Ronaldo zijn stempel nog niet drukken, maar Ajax moest wel oppassen in de omschakeling. Na balverlies van Joël Veltman leek Federico Bernardeschi doortocht te hebben richting het Amsterdamse doel, maar Frenkie de Jong verijdelde het gevaar met een uitstekende tackle.

Zeven minuten voor rust was Bernardeschi nog dichter bij een doelpunt. Na een gekraakte kopbal van Ronaldo schoot de Italiaan net naast. Ajax was daarmee gewaarschuwd, maar in de laatste seconden van de eerste heft ging het toch nog mis. Verdediger Joao Cancelo vond met een voorzet Ronaldo, die ontsnapt was aan de verdedigers van de thuisploeg. De Portugees klopte André Onana met het hoofd en tekende zo voor de 0-1-ruststand.

Tweede goal Neres afgekeurd

De goal van kwam hard aan in de ArenA, maar wonderwel had Ajax na rust minder dan een minuut nodig om de achterstand weg te poetsen. Neres ontfutselde de bal bij Cancelo, dribbelde richting het Juve-doel en krulde met rechts de 1-1 op het scorebord.

De gelijkmaker bleek geen toeval, want Ajax begon ook fel en energiek aan de tweede helft en joeg meteen op een tweede goal. Tagliafico ramde in de korte hoek net naast. Luttele minuten later kreeg Neres de bal er wel weer in, maar de assistent-scheidsrechter had al gevlagd voor buitenspel.

Ondertussen kwam Juventus er nauwelijks aan te pas. Halverwege de tweede helft volgde zelfs een omsingeling rond het doel van Italianen, resulterend in schoten van Veltman, Ziyech en Lasse Schöne, maar die konden Szczesny niet echt verontrusten.

Daarna schakelde Ajax, mogelijk door de vermoeidheid, iets terug. Met Champions League-debutant Jurgen Ekkelenkamp bracht Ten Hag vers bloed en prompt had de negentienjarige middenvelder de winnende goal op zijn schoen. Met een uitstekende redding voorkwam Szczesny de 2-1.

Aan de andere kant was Ajax opgelucht dat vlak voor tijd ook de 1-2 uitbleef. Juventus-invaller Douglas Costa raakte met een diagonaal schot de paal, waardoor het 1-1 bleef en Ajax een reële kans op een plek in de halve finales hield.

