Ajax-Juventus ·

Ten Hag: 'Zullen weer grenzen moeten verleggen'

"We moeten heel goed aan de bal zijn. Zij wachten op fouten, als je te gehaast bent in de opbouw zijn ze levensgevaarlijk in de omschakeling", aldus Ajax-trainer Erik ten Hag bij Veronica over de tactiek van zijn ploeg tegen Juventus. "Tussen de laatste linie en de keeper liggen mogelijkheden, al hebben ze natuurlijk een sterke defensie. Hoe we Ronaldo gaan neutraliseren? De restverdediging zal op orde moeten zijn, we zullen hem continue in de gaten moeten houden. We zijn goed voorbereid. Als je zelf goed aan de bal bent, los je veel problemen al op voordat ze zich voordoen. Het zal met overtuiging en intensiteit moeten, we zullen onze grenzen weer moeten verleggen om verder te komen."