Ajax begint woensdagavond met Joël Veltman in plaats van de geschorste Noussair Mazraoui aan het heenduel met Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Verder vertrouwt coach Erik ten Hag op zijn vaste basisformatie.

Ten Hag koos zaterdag in het uitduel met Willem II (1-4-zege) op de rechtsbackpositie ook al voor oud-aanvoerder Veltman, toen Mazraoui eveneens geschorst was.

De opstelling van Ajax is verder ongewijzigd, wat betekent dat ook Frenkie de Jong aan de aftrap staat. De middenvelder kreeg tegen Willem II een tik tegen zijn enkel, maar er werd al verwacht dat hij gewoon zou kunnen spelen tegen Juventus.

In de voorhoede kiest Ten Hag opnieuw voor Dusan Tadic als spits en Hakim Ziyech en David Neres op de flanken. Spitsen Kasper Dolberg en Klaas-Jan Huntelaar zitten daardoor opnieuw op de bank.

Ronaldo start bij Juventus

Bij Juventus heeft Cristiano Ronaldo een basisplaats. Trainer Massimiliano Allegri vertelde dinsdag op de persconferentie al dat de Portugees, die de afgelopen weken kampte met een hamstringblessure, zijn rentree gaat maken tegen Ajax.

Aanvoerder Giorgio Chiellini ontbreekt wel vanwege een blessure. De 34-jarige routinier wordt centraal achterin vervangen door de tien jaar jongere Daniele Rugani.

João Cancelo, Leonardo Bonucci en Alex Sandro completeren de defensie en op doel staat Wojciech Szczesny. Allegri kiest verder voor drie middenvelders - Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic en Blaise Matuidi - en de voorhoede bestaat naast Ronaldo uit Federico Bernardeschi en Mario Mandzukic. De Kroatische aanvaller is bij afwezigheid van Chiellini aanvoerder.

Aftrap in ArenA om 21.00 uur

Ajax-Juventus begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. Het andere kwartfinaleduel van woensdag gaat tussen Manchester United en FC Barcelona.

De return tussen Ajax en Juventus is dinsdag in het Allianz Stadium in Turijn en ook daar is de aftrap om 21.00 uur.

De Amsterdammers kunnen dan voor het eerst sinds 1997 de laatste vier halen in de Champions League. De laatste Nederlandse club in de halve finales van het miljoenenbal was PSV in 2005.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Schöne, De Jong; Ziyech, Tadic, Neres.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo.

