Sarina Wiegman is dik tevreden met de monsterzege die de Oranjevrouwen dinsdagavond boekten op Chili (7-0), maar de bondscoach realiseert zich dat de vriendschappelijke interland niet representatief is in aanloop naar het WK van komende zomer.

"Op basis van de beelden die ik heb gezien, had ik wel een sterkere tegenstander verwacht", bekende Wiegman op haar persconferentie na het duel in het AFAS Stadion. "Chili viel me zeker tegen. We waren nog niet begonnen of we stonden al met 2-0 voor."

"Voor ons was dat wel prettig, maar voor hen natuurlijk niet. Je hebt altijd wat aan een oefenwedstrijd, maar we weten dat dit niet het niveau is van onze poule op het WK. We krijgen daar betere tegenstanders."

De Oranjevrouwen leidden halverwege al met 6-0 in Alkmaar door een hattrick van Daniëlle van de Donk en treffers van Lieke Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden. Een score met dubbele cijfers lag in het verschiet, maar na rust nam de thuisploeg gas terug en bleef het bij de 7-0 van Van de Donk.

'Ik heb een heel energiek team gezien'

Hoewel de Chileense vrouwen amper tegenstand boden, vindt Wiegman dat Oranje goed van de zwakheden van de opponent profiteerde. "Chili was niet wat we ervan verwachtten, maar ook tegen een zwak team moet je zelf wel een aantal dingen goed doen", benadrukte de bondscoach.

"Na de interland tegen Mexico vond ik vooral dat de pass achter de verdediging harder en secuurder moest, net als de eindpass voor het scoren. Daar was ik dit keer heel tevreden over, vooral in de eerste helft. Na rust hadden we er meer uit kunnen halen en creëerden we helaas niet veel kansen meer."

Toch overheerst bij Wiegman vooral het goede gevoel na de interlandweek. De Oranjevrouwen lieten vorige week vrijdag tegen Mexico (2-0) en dinsdag tegen Chili (7-0) herstel zien na de teleurstellend verlopen Algarve Cup in maart, waar Nederland na matige resultaten als elfde eindigde.

"Ik heb een heel energiek team gezien dat uit een ander vaatje tapte dan in maart", analyseerde Wiegman. "Daar ben ik wel heel blij mee, de spelers ook. Dat is heel prettig. Het is moeilijk in te schatten waar we precies staan voor het WK, maar ik vind het knap hoe de speelsters op het veld hebben gestaan."

Het WK begint voor Oranje op 11 juni in Frankrijk. Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada zijn de tegenstanders in groep E. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules bereiken de knock-outfase.