Vitesse-trainer Leonid Slutsky is woensdag door de aanklager betaald voetbal van de KNVB voor twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst naar aanleiding van zijn harde kritiek aan het adres van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Slutsky accepteerde het schikkingsvoorstel, waardoor hij aankomende zondag niet op de bank zal plaatsnemen tijdens de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

"Er is de afgelopen dagen genoeg gezegd over de situatie. Het belangrijkste vind ik dat het team zo goed mogelijk wordt klaargestoomd voor de slotfase van de competitie. Daar gaan wij ons nu op richten", zegt de Rus op de clubsite.

Slutsky haalde afgelopen zondag na de thuiswedstrijd tegen PSV (3-3) stevig uit naar Gözübüyük. Hij stoorde zich mateloos aan de manier waarop de arbiter, die twee strafschoppen aan PSV gaf en eentje van Vitesse introk, het treffen leidde en noemde hem "arrogant en egoïstisch".

"Hij denkt dat hij God is en dat 21.000 toeschouwers komen om hem in actie te zien, maar het is helemaal niet zijn wedstrijd. Hij is slechts een bediende. De spelers zijn de belangrijkste mensen op het veld, niet de scheidsrechter. In mijn ogen is hij absoluut de slechtste scheidsrechter ter wereld", vertelde hij tegen FOX Sports.

Serdar Gözübüyük was zondag de gebeten hond in het Vitesse-kamp. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben zeer verrast door de uitspraken van deze trainer'

Gözübüyük liet maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk via een FaceTime-verbinding weten dat hij zich totaal niet kan vinden in de uitspraken van Slutsky, die als gast aanwezig was in de studio.

"Ik ben zeer verrast door de uitspraken van deze trainer. Mensen die mij kennen, weten hoe ik ben. Dit gaat me veel te ver en is onaanvaardbaar. Dit zijn geen normen en waarden. Ik heb dingen gehoord die totaal niet klopten, over handen geven en uitleg geven", reageerde hij.

Vitesse strijdt in de laatste vijf speelrondes in de Eredivisie voor een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. De Arnhemmers hebben die met een zevende plek virtueel in handen, maar het gat met nummer acht FC Groningen bedraagt slechts twee punten.

Slutsky mag de wedstrijd tegen FC Utrecht alleen vanaf de tribune volgen en vóór en tijdens het duel geen contact hebben met zijn staf en spelers. Assistent-trainer Oleg Jarovinski neemt de honneurs waar in Stadion Galgenwaard.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie