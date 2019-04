Daniëlle van de Donk is er trots op dat de Oranjevrouwen na een mindere periode precies op tijd in vorm lijken voor het WK. De middenvelder was dinsdag met vier goals de grote uitblinker in het met 7-0 gewonnen oefenduel met Chili.

"We hebben een tijdje gezocht naar 'ons' voetbal. Iedereen heeft het elke keer nog over het EK. Dat is geweest en hebben we gewonnen, maar we moeten weer naar de toekomst kijken", aldus Van de Donk bij de NOS.

"Het heeft heel lang geduurd voordat we het voetbal konden laten zien dat we willen, maar nu is het weer terug. Daar ben ik het meest trots op."

Nederland heeft wat mindere weken achter de rug. Ruim een maand geleden verloor de Europees kampioen op de Algarve Cup teleurstellend van Spanje en Polen en werd er gelijkgespeeld tegen China.

De laatste fase van de voorbereiding op het WK van juni werd vrijdag al begonnen met een 2-0-zege op Mexico en dinsdag tegen Chili maakten de Oranjevrouwen mede dankzij Van de Donk dus opnieuw indruk.

De basiself van de Oranjevrouwen voor de oefeninterland tegen Chili. (Foto: Pro Shots)

'Hebben hier heel lang op gewacht'

De 27-jarige Van de Donk is blij dat Nederland weer op de goede weg is. "Ik weet niet zo goed waar we mee hebben gezeten, maar wel dat we hier heel lang op hebben gewacht. We waren nu echt aan het tikken, en het ging snel. Daar ben ik vlak voor het WK heel blij mee. Dit geeft een boost", zei ze.

"Eerlijk gezegd hadden we Chili wel wat sterker verwacht. Dat bleek helaas niet zo te zijn. Het kan ook heerlijk zijn om zo'n tegenstander weg te tikken, al was een goede tegenstander ook een leuke uitdaging geweest."

Halverwege was het door een hattrick van Van de Donk en doelpunten van Lieke Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden al 6-0 in Alkmaar.

De Oranjevrouwen vieren een van de zeven doelpunten tegen Chili. (Foto: Pro Shots)

Ook aanvoerder Spitse trots op Oranje

Aanvoerder Sherida Spitse sprak woorden van gelijke strekking. "In de tweede helft was het wat minder, en dat kwam ook door de tegenstander, maar ik ben heel trots dat we dit hebben laten zien", zei de middenvelder.

"We gunden elkaar om een doelpunt te maken en genoten echt op het veld. Ik vind dat mooi. Op de Algarve Cup hadden we niet het resultaat dat we wilden, al was het daar ook even zoeken doordat wat dingen werden uitgeprobeerd."

Bondscoach Sarina Wiegman maakt woensdag de 23-koppige WK-selectie van Oranje bekend. Op zaterdag 1 juni volgt in Eindhoven de uitzwaaiwedstrijd tegen Australië. Het WK begint voor Nederland op dinsdag 11 juni.