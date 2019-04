De Oranjevrouwen hebben dinsdag zeer overtuigend een nieuwe oefenzege geboekt in aanloop naar het WK van deze zomer in Frankrijk. In Alkmaar werd Chili met liefst 7-0 verslagen.

Halverwege was het door een hattrick van Daniëlle van de Donk en treffers van Lieke Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden al 6-0 voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

De tweede helft was een stuk minder spectaculair, al konden de ruim 12.500 toeschouwers nog wel een keer juichen. Uitblinker Van de Donk maakte in de slotfase haar vierde doelpunt.

Nederland was de laatste fase van de WK-voorbereiding vrijdag al begonnen met een 2-0-overwinning op Mexico in Arnhem. Op zaterdag 1 juni is Australië de tegenstander in de 'uitzwaaiwedstrijd' in Eindhoven.

Het WK begint voor Oranje op 11 juni. Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada zijn de tegenstanders in groep E. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules bereiken de knock-outfase.

Lieke Martens, die voor 2-0 zorgde tegen Chili. (Foto: Pro Shots)

Overrompelende start Oranje

Bondscoach Wiegman had haar opstelling in vergelijking met het duel met Mexico op drie plaatsen gewijzigd - Loes Geurts, Merel van Dongen en Jackie Groenen startten - en zag Oranje ijzersterk starten.

Na twintig minuten was het namelijk al 3-0 in het AFAS Stadion, en het openingsdoelpunt viel in de tweede minuut. Van de Donk omspeelde de Chileense keeper en schoof de bal in het lege doel.

Zeven minuten later maakte Martens het tweede Nederlandse doelpunt, toen de speelster van FC Barcelona de bal wat gelukkig voor haar voeten kreeg en beheerst afrondde. Daarna was het woord weer aan Van de Donk, die scoorde op aangeven van Martens.

Voor rust vielen er nog drie treffers van Oranje; Van de Donk completeerde haar hattrick met een bal in de verre hoek, Miedema maakte van dichtbij haar 57e doelpunt in haar 74e interland en Van de Sanden vond het net met een schuiver.

Vivianne Miedema (rechts) viert haar 57e interlandgoal met Arsenal-ploeggenoot Daniëlle van de Donk. (Foto: Pro Shots)

Miedema heeft record bijna te pakken

De 22-jarige Miedema is met haar doelpunt weer een stap dichter bij de status van topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen. Ze heeft alleen ex-international Manon Melis (59 treffers) nog voor zich.

In de tweede helft gebeurde er veel minder in Alkmaar, waar voor het eerst in het vrouwenvoetbal gebruik werd gemaakt van de VAR. Oranje bleef wel veruit de sterkste en kreeg ook kansjes, maar was in de afronding een stuk minder scherp dan voor rust.

Toch viel er nog een doelpunt voor de Europees kampioen. Arsenal-speelster Van de Donk kopte raak uit een voorzet van Kika van Es en maakte haar vierde doelpunt van de avond.

Bondscoach Wiegman, die richting het WK nog moet kiezen tussen Geurts en Sari van Veenendaal als eerste keeper, gunde Jill Roord, Danique Kerkdijk, Renate Jansen, Lineth Beerensteijn en Ellen Jansen de kans om zich als invaller te laten zien.

Woensdag maakt Wiegman de definitieve 23-koppige selectie bekend waarmee ze gaat toewerken naar het WK.