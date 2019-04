Bondscoach Lionel Scaloni van het Argentijnse elftal is dinsdag met de schrik vrijgekomen nadat hij door een auto werd aangereden op het Spaanse eiland Mallorca. De Argentijn raakte weliswaar gewond, maar mocht snel weer naar huis.

Scaloni was dinsdagochtend aan het fietsen op Mallorca toen hij in de buurt van een school door een auto werd geraakt die in zijn achteruit reed. Hij viel met zijn hoofd op de grond en liep verwondingen aan zijn hoofd, gezicht en armen op.

De veertigjarige Scaloni werd met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat zijn verwondingen niet heel ernstig waren, waarna de zesvoudig international van Argentinië enkele uren later weer mocht vertrekken.

Scaloni is sinds vorige zomer de bondscoach van Argentinië. Hij werd aangesteld als de opvolger van Jorge Sampaoli, die het veld moest ruimen na het teleurstellende WK in Rusland.

De Argentijnen werden na een aantal zeer moeizame groepswedstrijden in de achtste finales uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk. Bij het WK van 2014 in Brazilië reikte 'La Albiceleste' nog tot de finale, waarin Duitsland na verlenging te sterk was.

Scaloni bracht het grootste gedeelte van zijn spelersloopbaan door in Spanje bij Deportivo La Coruña (1998-2006) en speelde bovendien een korte periode op huurbasis voor Mallorca, waar hij ook een huis heeft. Hij beëindigde zijn carrière in 2015 bij het Italiaanse Atalanta Bergamo.