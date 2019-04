Serdar Gözübüyük hoeft komend weekend geen wedstrijd te fluiten in de Eredivisie. De KNVB geeft de scheidsrechter vrijaf, een week na zijn veelbesproken optreden bij Vitesse-PSV (3-3) en de nasleep daarvan.

Vitesse-trainer Leonid Slutsky liet na het duel in de GelreDome geen spaan heel van Gözübüyük door hem onder meer "arrogant" en "de slechtste scheidsrechter ter wereld" te noemen.

"Hij denkt dat hij God is en dat 21.000 toeschouwers komen om hem in actie te zien. Hij is slechts een bediende", aldus de boze Rus.

Daar bleef het niet bij, want Gözübüyük besloot maandagavond in het programma Peptalk op Ziggo Sport te reageren op de uitspraken van Slutsky. "Ik ben zeer verrast, want ik heb dingen gehoord die totaal niet klopten. Ik vond het te ver gaan."

Slutsky was onder meer boos op Gözübüyük, omdat hij tijdens Vitesse-PSV twee strafschoppen gaf aan de Eindhovenaren en een penalty van de thuisploeg introk na inmenging van de VAR. De Vitesse-coach beweerde bovendien dat Gözübüyük hem altijd weigert de hand te schudden bij wedstrijden.

Leonid Slutsky. (Foto: Pro Shots)

Slutsky riskeert schorsing voor uitspraken

Voor Slutsky krijgt zijn tirade hoe dan ook een staartje, want de aanklager betaald voetbal maakte maandag bekend een vooronderzoek te starten naar zijn uitspraken. Hij moet daardoor vrezen voor een schorsing.

Nummer zeven Vitesse vervolgt de Eredivisie zondag met een uitwedstrijd tegen nummer vijf FC Utrecht (aftrap 16.45 uur). De wedstrijd tussen de twee subtoppers wordt gefloten door Dennis Higler.

De 33-jarige Gözübüyük zal komend weekend dus geen wedstrijd fluiten en ook niet fungeren als vierde official, VAR of assistent-VAR.

