Manager Maurizio Sarri heeft niet meer de illusie dat Eden Hazard na dit seizoen te behouden is voor Chelsea. De Italiaan hoopt wel dat 'The Blues' een stuk meer dan 100 miljoen euro ontvangen voor de 28-jarige aanvaller.

Hazard, die nog een contract tot medio 2020 heeft bij Chelsea, wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en sprak na het WK van vorige zomer zelf ook uit graag naar de 'Koninklijke' te verkassen.

Het Spaanse Marca en het Britse Sky Sports meldden maandag dat de overgang al bijna rond is en dat de Belg zo'n 100 miljoen pond (115 miljoen euro) moet kosten, maar Sarri vindt dat te weinig.

"Een transfersom van 100 miljoen voor Hazard is veel te laag, zeker in deze markt. In de laatste transferwindow hebben we dat wel kunnen zien. Het is bovendien heel erg moeilijk om Hazard te vervangen", zei Sarri maandagavond na het gewonnen Premier League-duel met West Ham United (2-0).

"Hij is in ieder geval bijna niet te behouden. We kunnen proberen Eden over te halen om te blijven door te zeggen dat we groeiende zijn en dat we de beste club van Europa willen worden. Maar als Eden elders een nieuwe ervaring wil opdoen, dan zullen we dat respecteren."

Hazard provoceert het publiek van West Ham. (Foto: Pro Shots)

Hazard legt volledige focus op Chelsea

Hazard toonde ook maandagavond weer aan van grote waarde te zijn voor Chelsea door in de Londense derby tegen West Ham de volledige doelpuntenproductie voor zijn rekening te nemen (2-0). Door die twee treffers staat hij nu op zestien competitiegoals dit seizoen, drie minder dan Premier League-topscorer Sergio Agüero.

Hoewel Hazard vorige zomer nog heel open was over een vertrek bij Chelsea, wil de honderdvoudig international nu niet ingaan op de geruchten over een naderende transfer naar Real. "Ik ben tot het einde van het seizoen volledig gefocust op Chelsea", zei hij tegen Sky Sports.

"Ik wil graag in de top vier eindigen met deze club en de Europa League winnen. De sfeer is goed nu we drie wedstrijden op rij hebben gewonnen én we nog op twee fronten actief zijn. Er is nog veel werk te doen en dan zien we wel waar we eindigen."

Chelsea bezet momenteel de derde plek in de Premier League met 66 punten. Tottenham Hotspur (64) en Arsenal (63) staan daar dicht bij en hebben bovendien een duel minder gespeeld. De top vier in Engeland verdient een rechtstreeks ticket voor de Champions League.

De 'Blues' spelen donderdag in de kwartfinales van de Europa League tegen Slavia Praag.

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Premier League