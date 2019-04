Raheem Sterling is niet van plan om uit protest het veld te verlaten als hij in de toekomst weer het slachtoffer wordt van racistische leuzen. De aanvaller van Manchester City vindt dat een dergelijke actie alleen maar in het voordeel is van de daders.

De 24-jarige Sterling is regelmatig het slachtoffer van racisme in voetbalstadions, zoals eind maart nog in de EK-kwalificatiewedstrijd van Engeland bij Montenegro.

De roep om hardere straffen klinkt steeds luider en veel mensen vinden zelfs dat teams het veld moeten verlaten als er sprake is van racisme.

"Daar ben ik persoonlijk geen voorstander van", zei Sterling maandagavond op een persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Tottenham Hotspur. "In dat geval laat je namelijk de daders winnen, want ze proberen je alleen maar neer te halen. Het doet ze veel meer pijn als we scoren en de wedstrijd winnen."

Sterling riep de UEFA onlangs nog op om hardere straffen uit te delen als een deel van de aanhang zich misdraagt en kreeg daarop steun van andere spelers, coaches én UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Toch denkt Sterling, die door veel mensen wordt gezien als het boegbeeld van de strijd tegen racisme, dat zijn rol in deze kwestie wordt overschat.

"Ik denk niet dat ik het verschil kan maken. Racisme is al een kwestie die al speelde voordat ik was geboren en voordat mijn ouders waren geboren. Het enige wat ik kan doen, is dit aan de kaak stellen en mensen bewust maken van de situatie."

Sterling op de training van Manchester City. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben trots op mijn huidskleur en lichaam'

Sterlings ploeggenoot bij het Engelse elftal Danny Rose zei vorige week nog dat hij vanwege racisme in het voetbal uitkijkt naar het einde van zijn loopbaan.

Hoewel Sterling ook regelmatig het slachtoffer is, trekt hij zich niks aan van supporters die hem belachelijk maken vanwege zijn achtergrond.

"Mijn moeder heeft me altijd gezegd dat ik trots op mezelf moet zijn en dat ik een mooi donker kind ben. Ik ben dan ook trots op mijn huidskleur en mijn lichaam", aldus de 49-voudig international van Engeland.

De in Jamaica geboren Sterling speelt dinsdagavond met Manchester City de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de kwartfinales van de Champions League. De return staat een week later op het programma in het Etihad Stadium.

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League