Voetballegende Pelé heeft maandag het ziekenhuis in Parijs verlaten. De 78-jarige Braziliaan werd daar afgelopen woensdag uit voorzorg opgenomen vanwege hoge koorts.

"Ik kreeg last van een ernstige urineweginfectie waar dringende medische hulp voor nodig was", zegt Pelé in een verklaring. "Hierbij wil ik iedereen graag bedanken voor de lieve wensen die ik heb gekregen."

Pelé, die in zijn loopbaan 93 interlands voor Brazilië speelde en drie keer wereldkampioen werd met de 'Goddelijke Kanaries' (1958, 1962 en 1970), keert nu terug naar Brazilië. Het is niet bekend of hij nog verdere behandelingen moet ondergaan in zijn geboorteland.

Eerder op maandag bracht Neymar nog een bezoek aan Pelé. De aanvaller van Paris Saint-Germain plaatste op social media een foto van zijn legendarische landgenoot, die op dat moment nog in zijn ziekenhuisbed lag.

Pelé vaker opgenomen in ziekenhuis

Het is niet de eerste keer dat Pelé zich moest laten opnemen in het ziekenhuis. Eind 2014 werd de oud-speler van het Braziliaanse Santos en het Amerikaanse New York Cosmos al eens behandeld aan een urineweginfectie en toen lag hij zelfs enige tijd op de intensive care.

In het voorjaar van 2015 moest Pelé zich laten opereren aan zijn prostaat en in de zomer van dat jaar onderging hij een ingreep aan zijn wervelkolom. Eerder kampte 'O Rei' (de koning) al eens met nierstenen.

Pelé, met 77 treffers topscorer aller tijden van Brazilië, was vorige week in Parijs vanwege een aantal maatschappelijke projecten. Ook PSG-aanvaller Kylian Mbappé, net als Pelé ambassadeur van een Zwitsers horlogemerk, was daarbij aanwezig.

Pelé en Mbappé bij een sponsorevenement. (Foto: Pro Shots)