Chelsea heeft maandag goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de top vier in de Premier League. De Londenaren wonnen in eigen huis met 2-0 van stadgenoot West Ham United.

Eden Hazard was de grote man bij Chelsea. De aanvaller maakte zowel de 1-0 in de 24e minuut (fraaie solo) als de 2-0 in de negentigste minuut (schot in de verre hoek).

Hazard is mogelijk aan zijn laatste seizoen bij Chelsea bezig. De sterspeler staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid, dat naar verluidt meer dan 100 miljoen euro wil betalen.

Chelsea is echter waarschijnlijk niet echt happig om Hazard te laten gaan, aangezien de club een transferverbod van een jaar opgelegd heeft gekregen door de wereldvoetbalbond FIFA.

Door de zege op West Ham United steeg Chelsea naar de derde plaats, wat aan het einde van het seizoen een ticket voor de groepsfase van de Champions League betekent.

Chelsea (66 punten uit 33 duels), Tottenham Hotspur (64 punten uit 32 duels), Arsenal (63 punten uit 32 duels) en Manchester United (61 punten uit 32 duels) gaan uitmaken welke twee ploegen na de zomer deelnemen aan de Champions League.

Dijks vertolkt hoofdrol bij Bologna

Mitchell Dijks vertolkte maandag een hoofdrol bij Bologna. De verdediger was trefzeker in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Chievo Verona in de Serie A.

Dijks nam vlak voor tijd, nadat Erick Pulgar even daarvoor twee strafschoppen had benut, de 3-0 voor zijn rekening. Hij schoof de bal vanuit een lastige hoek beheerst onder de doelman door.

Het was voor Dijks zijn tweede treffer in dienst van Bologna. Hij kwam afgelopen zomer over van Ajax, waar hij onder trainer Erik ten Hag niet op speeltijd kon rekenen.

Dijks is met name in de afgelopen periode wel een vaste waarde bij Bologna. Hij speelde vooralsnog 22 officiële wedstrijden; negentien in de Serie A en drie in de Coppa Italia.

Door de zege op Chievo verliet Bologna de degradatiezone. De ploeg van trainer Sinisa Mihajlovic staat nu op de zeventiende plaats, twee punten boven de 'onveilige' achttiende plaats van Empoli.

