Ricardo Moniz maakt het seizoen af als interim-trainer van Excelsior. De Rotterdammer is de tijdelijke opvolger van de vorige week opgestapte Adrie Poldervaart.

"Dit is een grote eer. Excelsior is een mooie club, die naar mijn idee absoluut in de Eredivisie thuishoort", zegt Moniz in een eerste reactie op zijn aanstelling op de clubsite.

"Excelsior is een authentieke club, die altijd zichzelf is gebleven. Dat past bij mij. Bovendien wacht ons een mooie uitdaging met vijf finales. De missie voor de komende weken is zwart-wit: handhaving in de Eredivisie."

Excelsior moet alle zeilen bijzetten om ook volgend seizoen in de Eredivisie te mogen spelen. De Rotterdammers staan op de zeventiende en voorlaatste plaats, wat aan het einde van het seizoen deelname aan de play-offs om promotie/degradatie betekent.

"Het is zaak positiviteit uit te stralen en vertrouwen, en dus niet te twijfelen. De tijd is kort, maar elke dag kun je heel veel. Mijn indruk van Excelsior is positief qua spelstijl en infrastructuur. De club is trouw aan haar eigen principes en het is voor mij vooral de vraag waar ik iets kan toevoegen", aldus Moniz.

Adrie Poldervaart. (Foto: Pro Shots)

Poldervaart had gevoel dat hij spelersgroep niet meer kon raken

Poldervaart, die pas aan zijn eerste seizoen als trainer van Excelsior bezig was, leverde na de late 1-2-thuisnederlaag tegen hekkensluiter NAC Breda zijn contract in, omdat hij het gevoel had dat hij de spelersgroep niet meer kon raken.

Assistent-trainer André Hoekstra nam daardoor afgelopen zaterdag plaats op de bank in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, maar ook hij kon de zesde competitienederlaag op rij niet voorkomen: 1-0.

Moniz begon dit seizoen als trainer van het Slowaakse AS Trencín, waarmee hij in de voorrondes van de Europa League te sterk was voor Feyenoord (4-0 en 1-1). Hij vertrok in oktober, omdat er volgens hem sprake was van corruptie in de Slowaakse competitie.

Moniz was eerder assistent-trainer van Feyenoord, techniektrainer bij Grashoppers, Tottenham Hotspur, Hamburger SV en Red Bull Salzburg, en trainer van onder meer Jong PSV, FC Eindhoven en diverse clubs in het buitenland, waaronder Red Bull Salzburg, Ferencváros en 1860 München.

Excelsior hervat de degradatiestrijd zaterdag met een uitwedstrijd tegen koploper Ajax en vervolgens staan er nog duels met Willem II (thuis), ADO Den Haag (uit), AZ (thuis) en Heracles Almelo (uit) op het programma voor de Kralingers.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie