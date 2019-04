Scheidsrechter Serdar Gözübüyük kan zich totaal niet vinden in de uitspraken van Vitesse-trainer Leonid Slutsky, die hem na de wedstrijd van zondag tegen PSV (3-3) onder meer "arrogant en egoïstisch" had genoemd.

"Ik ben zeer verrast door de uitspraken van deze trainer. Mensen die mij kennen, weten hoe ik ben", zei Gözübüyük via een FaceTime-verbinding in het Ziggo Sport-programma Peptalk, waarin Slutsky als gast aanwezig was in de studio.

"Ik kom alleen even in de uitzending om aan te geven dat ik het te ver vond gaan. Maar dat is verder aan de aanklager van de KNVB. Ik heb dingen gehoord die totaal niet klopten, over handen geven en uitleg geven."

Slutsky haalde na de wedstrijd tegen PSV hard uit naar Gözübüyük. Hij stoorde zich mateloos aan de manier waarop de arbiter het spectaculair verlopen treffen in de GelreDome leidde.

"Hij denkt dat hij God is en dat 21.000 toeschouwers komen om hem in actie te zien, maar het is helemaal niet zijn wedstrijd. Hij is slechts een bediende. De spelers zijn de belangrijkste mensen op het veld, niet de scheidsrechter. In mijn ogen is hij absoluut de slechtste scheidsrechter ter wereld", vertelde hij tegen FOX Sports.

'Ik heb nog steeds vragen voor de scheidsrechter'

Slutsky kreeg een dag later bij Peptalk meerdere keren de vraag of hij spijt heeft van zijn uitspraken, maar daar gaf hij telkens niet echt een duidelijk antwoord op.

"Ik probeer mijn gedrag nu te verklaren, want Serdar is natuurlijk mijn beste vriend", begon hij een tikkeltje cynisch, om vervolgens wel serieus verder te gaan op de ontstane situatie.

"Ik heb nog steeds vragen voor de scheidsrechter, waarop ik nog geen antwoord heb gekregen, dus in die zin is er niets veranderd. Maar oké, misschien is het wel het beste als we de volgende keer samen een kop koffie of thee gaan drinken."

'Dit gaat me veel te ver en is onaanvaardbaar'

Gözübüyük ging op dat laatste niet echt in, maar wilde wel nog duidelijk maken dat de uitspraken van Slutsky in zijn ogen niets met respect te maken hebben.

"Dit gaat me veel te ver en is onaanvaardbaar. Dit zijn geen normen en waarden. Ik ga na afloop op het veld niet uitgebreid uitleg geven, maar hij was welkom geweest in mijn kleedkamer. Hij is binnen echter niet naar me toe gekomen."

Slutsky wacht mogelijk een schorsing voor zijn uitspraken, aangezien de aanklager betaald voetbal van de KNVB eerder op maandag een vooronderzoek is gestart.

"Waarschijnlijk wel. Maar het is alweer de derde keer voor ons dat dit met hem gebeurde. Ik word zenuwachtig als we hem als scheidsrechter krijgen. Ik wilde ook uitleg van hem. Maar aan zijn lichaamstaal zag ik dat hij hier niet voor openstond."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie