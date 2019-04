Manchester City kan dinsdag in de heenwedstrijd op bezoek bij Tottenham Hotspur in de kwartfinales van de Champions League weer beschikken over Sergio Agüero. De spits is volledig hersteld van een spierblessure.

"Hij heeft vandaag weer meegetraind en voelt zich goed", zei manager Josep Guardiola maandag op zijn persconferentie voorafgaand aan de clash tussen beide Engelse topclubs.

Agüero miste door zijn kwetsuur de laatste twee wedstrijden van City, tegen Brighton & Hove Albion in de halve finales van de FA Cup (1-0-zege) en tegen Cardiff City in de Premier League (2-0-zege).

De Argentijn is dit seizoen van grote waarde voor City. Hij maakte al 29 doelpunten in 38 officiële wedstrijden, waarvan vijf in de Champions League en negentien in de Premier League.

Guardiola kan tegen Tottenham naast op Aguëro waarschijnlijk ook weer een beroep doen op Kyle Walker en Benjamin Mendy. Beide verdedigers vielen afgelopen zaterdag tegen Brighton uit vanwege wat pijntjes.

"Ik denk dat ze kunnen spelen, tenzij de dokter mij iets anders gaat vertellen", aldus de Spaanse oefenmeester.

Josep Guardiola tijdens zijn persconferentie. (Foto: ANP)

Eerste Champions League-wedstrijd in nieuw stadion

Guardiola houdt rekening met een aanvallend ingesteld Tottenham, dat naar verwachting in de persoon van Davinson Sánchez, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Christian Eriksen met liefst vier oud-Ajacieden aan de aftrap verschijnt.

"Ze zullen er alles aan doen om hun eerste Europese duel in het nieuwe stadion winnend af te sluiten", doelde hij op het Tottenham Hotspur Stadium, waarin Tottenham vorige week in de Premier League tegen Crystal Palace (2-0-zege) voor het eerst speelde.

"We hebben ons voorbereid op een aanvallende en agressieve tegenstander. Maar we weten ook wat we moeten doen om in de halve finales te komen."

City is nog in de race voor de 'quadruple'. De 'Citizens' wonnen de League Cup al en maken bovendien nog kans op de titel in de Premier League en dus de Champions League en de FA Cup.

Tottenham Hotspur-Manchester City begint dinsdag om 21.00 uur in het uitverkochte Tottenham Hotspur Stadium en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Danny Makkelie fungeert als videoscheidsrechter (VAR).

