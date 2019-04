Sarina Wiegman heeft er vertrouwen in dat de Oranjevrouwen op tijd in vorm zijn voor het WK in Frankrijk. Ze heeft een goed gevoel overgehouden aan de manier waarop haar ploeg vrijdag de oefenwedstrijd in Arnhem won tegen Mexico (2-0).

"De inzet, de manier waarop we op het veld stonden, was vele malen beter dan tijdens onze wedstrijden op de Algarve Cup", zegt Wiegman, die in maart met Nederland als elfde en voorlaatste eindigde op het prestigieuze toernooi.

"Er zat veel meer energie in het team. Daar begint het mee. Uiteindelijk gaat het ook om de uitvoering."

Nederland neemt het dinsdag in Alkmaar in een volgende oefenwedstrijd op tegen Chili, dat in de zomer debuteert op het WK en op de wereldranglijst dertien plaatsen lager staat dan Mexico (39 om 26).

"We willen vaak tegen landen uit de top tien spelen. Dat was dit keer moeilijk om te organiseren. Aan de andere kant willen we ook rekening houden met tegenstanders die we op het WK tegen kunnen komen", aldus Wiegman.

"We vinden het daarom belangrijk om niet alleen tegen Europese teams te spelen, maar ook tegen landen van andere continenten. Dus kwamen we hierop uit."

Sarina Wiegman luistert naar het verhaal van Vivianne Miedema op een persconferentie. (Foto: ANP)

'We hebben de speelsters nu goed in beeld'

Wiegman schaalt, ondanks het verschil op de mondiale ranking, Chili wat hoger in dan Mexico. Ze benadrukt dan ook dat het niet zo eenvoudig is om te winnen van het Zuid-Amerikaanse land.

"Chili heeft zich voor het eerst geplaatst voor het WK. Je merkt dat ook daar het vrouwenvoetbal groeiende is. We hebben beelden van ze gezien en we verwachten dat ze sterker zijn dan Mexico."

Wiegman maakt woensdag haar selectie voor het WK bekend. Ze wil tegen Chili nog wat laatste dingen uitproberen, waardoor de opstelling er op een aantal plaatsen anders uit zal zien dan tegen Mexico.

"We hebben de speelsters nu goed in beeld. Het zal niet afhangen van één wedstrijd."

Nederland speelt na die tegen Chili nog één oefenwedstrijd, op 1 juni in Eindhoven tegen Australië. De Europees kampioen begint een maand later, op 11 juni, het WK tegen Nieuw-Zeeland en treft in de groepsfase verder nog Kameroen (15 juni) en Canada (20 juni).