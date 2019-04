Virgil van Dijk verwacht dinsdag een zware wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League. De verdediger vindt wel dat Liverpool favoriet is tegen FC Porto.

Vorig seizoen was Liverpool in de achtste finales duidelijk te sterk voor Porto (0-5 en 0-0), maar Van Dijk verwacht niet dat zijn ploeg opnieuw zo riant gaat winnen.

"Zij zullen niet hetzelfde als vorig jaar willen meemaken. We kunnen een erg sterke tegenstander verwachten", zei de aanvoerder van Liverpool maandag op een persconferentie.

Toch kan de Oranje-international niet ontkennen dat Porto de underdog is voor het tweeluik. "Als je kijkt naar onze resultaten op Anfield Road, dan zijn wij morgen de favoriet. We hebben vrijwel het hele seizoen erg goed gespeeld. Dat moeten we zien vol te houden tot het einde."

Van Dijk op de persconferentie van maandag. (Foto: Pro Shots)

'We kunnen ons geen foutje meer permitteren'

De 27-jarige Van Dijk is met Liverpool op jacht naar de eerste landstitel sinds 1990. De ploeg is koploper met twee punten voorsprong op Manchester City, dat wel een wedstrijd minder gespeeld heeft. Maar ook in de Champions League is de verliezend finalist van vorig jaar nog in de race voor de prijzen.

"Morgen spelen we een grote wedstrijd, tegen een topclub uit Portugal. In de competitie kunnen we ons geen foutje meer permitteren, maar zo is het in de Champions League ook. Hopelijk is onze tijd nu aangebroken, iedereen droomt ervan."

Van Dijk is net als Georginio Wijnaldum hersteld van een tik die hij vrijdag kreeg tijdens de 1-3-zege op Southampton. Liverpool moet tegen Porto wel de geschorste Andrew Robertson missen. "Hij is de beste linksback in Engeland, dus we zullen hem zeker missen. Maar het is zoals het is", aldus Van Dijk.

"Toen ik er tegen Bayern niet bij was, deed Fabinho het fantastisch. Er zal dinsdagavond ook iemand op moeten staan."

De wedstrijd tussen Liverpool en Porto begint dinsdag om 21.00 uur. De return is volgende week woensdag in Portugal. De winnaar van de tweestrijd speelt in de halve finales tegen FC Barcelona of Manchester United.

