De aanklager betaald voetbal is maandag een vooronderzoek gestart naar de uitspraken die Vitesse-trainer Leonid Slutsky zondag deed over scheidsrechter Serdar Gözübüyük, zo heeft de KNVB bevestigd in gesprek met NU.nl.

De Russische coach was na het 3-3-gelijkspel tegen PSV - dat de koppositie aan Ajax verspeelde - furieus over de manier waarop Gözübüyük de wedstrijd in de GelreDome leidde.

"Hij denkt dat hij God is en dat 21.000 toeschouwers komen om hem in actie te zien, maar het is helemaal niet zijn wedstrijd", zei Slutsky voor de camera van FOX Sports. "Hij is slechts een bediende. De spelers zijn de belangrijkste mensen op het veld, niet de scheidsrechter. In mijn ogen is hij absoluut de slechtste scheidsrechter ter wereld."

De 33-jarige Gözübüyük gaf twee penalty's aan PSV en één aan Vitesse, maar hij draaide zijn besluit om de Arnhemmers een strafschop te geven terug op aanraden van de VAR.

Serdar Gözübüyük op het moment dat hij de strafschop voor Vitesse terugdraait. (Foto: Pro Shots)

Slutsky vindt Gözübüyük arrogant

Wat Slutsky vooral dwarszat, was de houding van Gözübüyük, die bij de eerste penalty voor PSV - toegekend na een overtreding van Remko Pasveer op Hirving Lozano - de VAR niet raadpleegde en dat bij de strafschop voor Vitesse wél deed.

"Alle scheidsrechters zijn erg open en vriendelijk. Ze lachen, maken grapjes en geven een hand. Maar hij zegt niet eens 'hallo' en geeft nooit een hand", aldus de 47-jarige Rus. "Hij geeft ook nooit antwoord op mijn vragen, als ik hem bijvoorbeeld vraag waarom hij de VAR niet gebruikt. Hij is arrogant, hij denkt alleen aan zichzelf."

Met nog vijf Eredivisie-speelrondes te gaan, doen Slutsky en Vitesse nog volop mee om Europees voetbal. De Arnhemse club bezet de zevende plaats.

