Ajax staat woensdag tegenover een getergd Juventus tijdens het heenduel in de kwartfinales van de Champions League. Bij de Italiaanse topclub is het verlangen naar Europese dominantie groter dan ooit. Hoe staat 'De Oude Dame' ervoor?

"Bezorg ons de Champions League!", schreeuwden honderden Juventus-fans op 16 juli vorig jaar richting Cristiano Ronaldo, die op het vliegveld van Turijn arriveerde om zijn transfer ter waarde van ruim 100 miljoen euro van Real Madrid naar 'Juve' af te ronden.

De smeekbede van de supporters zegt alles over het gevoel dat binnen de Italiaanse topclub leeft en de reden dat vijfvoudig Gouden Bal-winnaar Ronaldo werd aangetrokken. De Portugees heeft ervaring met het winnen van de Champions League - hij deed het vijf keer, waarvan viermaal met Real - en moet Juventus aan de eerste 'cup met de grote oren' sinds 1996 helpen.

'I Bianconeri' werden in de laatste zeven jaar telkens kampioen, maar in de Champions League bleef succes ondanks finaleplaatsen in 2015 en 2017 uit. Ook in 1997, 1998 en 2003 was Juventus verliezend finalist. De hunkering naar Europese dominantie is daardoor groter dan ooit.

'Zege op Atlético stond in sterren geschreven'

In de achtste finale van de Champions League tegen Atlético Madrid bewees Ronaldo - die net op tijd is hersteld van een hamstringblessure om mee te doen tegen Ajax - waarom Juventus vorige zomer alles in het werk stelde om hem te halen.

De heenwedstrijd werd met 2-0 verloren, waarna de Italiaanse pers al sprak van opnieuw een mislukt Europees seizoen voor 'De Oude Dame'. In de return op 12 maart nam Ronaldo de ploeg van coach Massimiliano Allegri bij de hand; met een hattrick (3-0) loodste hij Juventus naar de laatste acht.

"Het stond geschreven in de sterren boven het Juventus Stadium op een avond die voor altijd in de herinnering van alle Juventus-fans zal blijven", beschreef La Gazzetta dello Sport de euforie in Turijn.

"Ronaldo was geweldig, maar dit is vooral mooi voor Juventus als geheel. De spelers speelden als gladiatoren, waarmee ze de critici het zwijgen oplegden en bewezen dat ze de Champions League kunnen winnen."

Minder Italianen, meer uitgaven in Turijn

De komst van Ronaldo naar Juventus was een nieuwe - en wie weet doorslaggevende - stap richting nieuw Europees succes. Het aantrekken van de vijfvoudig Champions League-winnaar staat bovendien symbool voor het uitgavenpatroon van de 34-voudig landskampioen.

De laatste jaren schroomde het Juventus van voorzitter Andrea Agnelli namelijk niet om flink te investeren in de selectie. In de laatste vier seizoenen werd in totaal ruim 750 miljoen euro uitgegeven aan versterkingen.

Naast Ronaldo waren verdedigers Leonardo Bonucci (na een jaar teruggehaald van AC Milan) en João Cancelo (Valencia) en aanvaller Douglas Costa (Bayern München) dit seizoen de grootste aankopen van de topclub, waarbij de tijd dat de ploeg grotendeels uit Italianen bestaat voorbij is.

Ter vergelijking: de laatste keer dat Ajax en Juventus elkaar troffen - begin 2010 in de knock-outfase van de Europa League - verschenen er bij 'Juve' acht spelers uit eigen land in het veld. In de groepsfase van het huidige Champions League-seizoen waren dat er vrijwel altijd vier.

Jonge Kean man in vorm bij Juventus

Toch is het een Italiaan die de laatste weken bij absentie van Ronaldo de meeste aandacht trok: de negentienjarige Moise Kean. De aanvaller met Ivoriaanse roots haalde onlangs nog ongewild het nieuws nadat hij racistisch werd bejegend in het uitduel met Cagliari, maar hij valt vooral op door zijn goede prestaties.

Kean scoorde vijf keer in zijn laatste vijf competitieduels, waaronder in de 'generale repetitie' tegen AC Milan voor de wedstrijd tegen Ajax. Het talent kwam als invaller in het veld en tekende voor de winnende treffer: 2-1.

Ajax-Juventus begint woensdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande. De return is zes dagen later op hetzelfde tijdstip in Turijn.

De Johan Cruijff ArenA, waar Ajax-Juventus woensdag om 21.00 uur begint. (Foto: Getty Images)

