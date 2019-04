De Oranjevrouwen sluiten de voorbereiding op het WK van deze zomer op zaterdag 1 juni af met een oefeninterland tegen Australië. De wedstrijd wordt in het Philips Stadion in Eindhoven gespeeld.

Australië is de nummer zes van de wereld en gaat net als Nederland - de mondiale nummer acht - naar het WK. Het vriendschappelijke duel in het stadion van PSV begint om 18.15 uur.

Het Philips Stadion was een jaar geleden al het decor van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen de Oranjevrouwen en Noord-Ierland (7-0-winst). Met een toeschouwersaantal van ruim 30.000 werd toen een record neergezet in het Nederlandse vrouwenvoetbal.

Australië was alleen in 1991 niet aanwezig op het WK. In zeven deelnames werd door de 'Matildas' drie keer de kwartfinales gehaald.

Nederland won vrijdag van Mexico

Het Oranje van bondscoach Sarina Wiegman ging de laatste fase van de voorbereiding op het WK vrijdag in met een oefenwedstrijd tegen Mexico in Arnhem. De confrontatie in de GelreDome eindigde in een 2-0-overwinning.

Dinsdagavond staat Nederland in Alkmaar tegenover Chili, dat ook present is op het WK in Frankrijk. Dat duel begint om 18.30 uur.

Het WK begint voor Oranje op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland. Kameroen en Canada zijn de andere tegenstanders in groep E. De nummers één en twee en de vier beste nummers drie van de zes poules plaatsen zich voor de knock-outfase.